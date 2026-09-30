I Mondiali di volley cambiano nome! Grande novità nel 2027: le squadre qualificate, Italia in campo da campionessa

Non chiamateli più Mondiali di volley. La rassegna iridata di pallavolo cambierà ufficialmente il proprio nome a partire dal 2027 e dovremo abituarci a chiamarla Coppa del Mondo, piaccia o non piaccia. Questa è infatti la denominazione scelta ufficialmente dalla FIVB, che ha optato per questa operazione di rebranding. Motivo? “Rafforzare la posizione della pallavolo come sport globale, allineando il torneo al nome utilizzato per gli eventi più prestigiosi in altre discipline e favorendo un’immediata riconoscibilità tra atleti e tifosi“.

Occorre ricordare che la Coppa del Mondo di volley è già esistita: si giocò dal 1965 al 2019 con cadenza per lo più quadriennale. Coppa del Mondo che era un’altra competizione rispetto ai Mondiali. Ora è invece il suo nuovo nome. Si è generata una confusione evitabilissima. I Mondiali 2027 di volley maschile si disputeranno in Polonia dal 10 al 26 settembre, si è delineato il quadro delle 32 squadre qualificate: le formazioni partecipanti verranno suddivise in otto raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia si è qualificata in qualità di Campionessa del Mondo in carica, la Polonia è ammessa in quanto Paese ospitante, ogni rassegna continentale disputata nell’ultimo mese ha delineato tre ammesse per area geografica, mentre gli ultimi quindici posti sono stati determinati in base al ranking FIVB. L’Europa ha promosso Francia, Finlandia e Slovenia; dal Sud America arriveranno Brasile, Argentina e Cile; in Asia hanno fatto Giappone, Iran e Corea del Sud; in Africa si sono qualificate Tunisia, Camerun, Algeria; nel Norceca si sono distinte USA, Canada e Cuba.

Tra le promosse in base alla graduatoria internazionale spiccano la Bulgaria, la Germania, l’Ucraina, il Belgio, la Serbia e la Cechia. Escludendo Messico e Porto Rico, il ranking FIVB ha promosso solo squadre europee per un totale di ben 17 compagini qualificate dal Vecchio Continente (più della metà delle partecipanti). La Russia meriterebbe la qualificazione per via della graduatoria internazionale, ma ha già comunicato la propria intenzione di non presentarsi in Polonia. Ai Mondiali verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

QUALIFICATE MONDIALI VOLLEY 2027

EUROPA: Italia (Campione del Mondo), Polonia (qualificata dai Campionati Continentali), Francia (qualificata dai Campionati Continentali), Finlandia (qualificata dai Campionati Continentali), Bulgaria, Germania, Ucraina, Belgio, Turchia, Serbia, Cechia, Grecia, Romania, Paesi Bassi, Danimarca, Estonia (qualificate dal ranking FIVB).

ASIA: Giappone (qualificata dai Campionati Continentali), Iran (qualificata dai Campionati Continentali), Corea del Sud (qualificata dai Campionati Continentali).

NORCECA: USA (qualificata dai Campionati Continentali), Canada (qualificata dai Campionati Continentali), Cuba (qualificata dai Campionati Continentali), Messico, Porto Rico (qualificate dal ranking FIVB).

SUDAMERICA: Brasile (qualificata dai Campionati Continentali), Argentina (qualificata dai Campionati Continentali), Cile (qualificata dai Campionati Continentali).

AFRICA: Tunisia (qualificata dai Campionati Continentali), Camerun (qualificata dai Campionati Continentali), Algeria (qualificata dai Campionati Continentali).