I Bonds Fyling Roos svettano nella prima giornata al SailGP di Ginevra, punti preziosi per il Team Italy

Va in archivio la prima giornata di competizioni sul lago di Ginevra, località della Svizzera che sta ospitando in questo weekend l’ultima tappa europea valida per il SailGP. Tre le regate andate in scena quest’oggi, con i Bonds Flying Roos a salire in cattedra rispetto agli avversari.

Il team capitanato da Tom Slingsby ha infatti totalizzato 10 punti, dominando il raggruppamento B segnando un 5-2-1. Bene anche i Black Foils di Peter Burling, attualmente secondi a quota 9 e virtualmente in finale. Giornata altalenante invece per il Red Bull Italy di Phil Robertson, terzo nella prima regata, sesto nella seconda e e quinto nella quarta, arrivando fino a 4 punti totali.

Nel raggruppamento A sorridono al momento invece Nicolai Sehested con i suoi Rockwool Racing e Nathan Outteridge con gli Artemis. Entrambi gli equipaggi vantano 6 punti, appena una lunghezza in più dei DS Atimobiles Fra di Quentin Delapierre e dei Los Gallos di Diego Botin.

Domani, domenica 20 settembre, si disputeranno gli ultimi due segmenti di qualificazione più la finale, dove concorreranno i primi due equipaggi dei due raggruppamenti.