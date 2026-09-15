I Big Three fuori dalla top10 del ranking. L’ultima volta fu nel 2002

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. La grande massima della vita viene oggi adottata nel mondo sportivo, a fronte di una notizia che segna indubbiamente la fine di un’epoca nel tennis. Dopo 24 anni, infatti, nessuno dei Big Three occupa una posizione tra le prime dieci del ranking ATP. I nomi di Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic non appaiono più all’interno della top10 dopo un quarto di secolo in cui hanno imposto la loro egemonia sul mondo intero.

L’ultima colonna a crollare, dopo i ritiri dello spagnolo e dello svizzero, è stato Novak Djokovic, sorpreso da Mariano Navone nel primo turno degli US Open 2026. Il serbo, che non perdeva un primo turno in un Major dal 2006 (Australian Open), esce così definitivamente dalla top10 per la prima volta dall’estate 2018. Crolla quindi l’incredibile record dei Big Three, capaci di rimanere tra i migliori dieci per un periodo di tempo praticamente infinito.

Il primo ad entrarci fu Roger Federer nel 2002 con ben 237 settimane consecutive al numero 1 del mondo. Il giovane Nadal raggiunse l’amico e rivale elvetico nel 2005 a 18 anni e vi rimase fino al 2023. Djokovic abdica questa settimana, dopo una striscia infinita in top10 (dal 2007), interrotta solo nel 2017 e nel 2018 (causa infortunio). Quella pubblicata dalla ATP, in assenza dei Fab 3, è quindi la top10 più giovane degli ultimi quattordici anni.

Ad un’era che tramonta si contrappone però un nuovo inizio, con altri validi protagonisti e nuovi record da migliorare. Novak Djokovic proverà a rientrare con caparbietà tra i migliori dieci giocatori del mondo ma questa settimana ha senza dubbio segnato una sorta di passaggio di consegne tra il “vecchio che ritenta ed il nuovo che avanza”.