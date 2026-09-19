Holger Rune torna dopo quasi un anno e si regala una vittoria in Coppa Davis

Lo avevamo lasciato il 18 ottobre 2025 quando nella semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma si era rotto il tendine d’Achille, grave incidente che lo ha costretto a un lunghissimo stop. A quasi un anno di distanza Holger Rune torna in campo e si regala una vittoria in Coppa Davis.

Nel secondo singolare della prima giornata del tie tra Danimarca e Bulgaria, incontro valevole per il World Group I, il danese ha superato il giovane bulgaro Iliyan Radulov, numero 596 del ranking ATP, 6-3 6-3 in un’ora e ventotto minuti e ha così risposto alla sconfitta del connazionale Moller con Grigor Dimitrov.

Rune, dopo aver subito il break del 3-2, inanella quattro giochi consecutivi e trasforma il secondo set point per siglare il 6-3 con cui si conclude la prima partita. Nel secondo parziale il danese sfrutta la palla break in apertura per l’1-0, difende i suoi turni di battuta e strappa nuovamente il servizio al rivale per chiudere 6-3 al secondo match point.

Rune si metterà nuovamente alla prova già oggi perché nel secondo incontro di giornata, il quarto del confronto, entrerà in campo per sfidare Grigor Dimitrov in un match che certamente assumerà un peso specifico diverso da quello di ieri. In caso di successo nel doppio l’ex Top10 giocherebbe infatti per consegnare ai suoi il punto del decisivo 3-1.