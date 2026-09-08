Holger Rune torna a giocare! Undici mesi dopo la rottura del tendine d’Achille, annunciato l’evento

Holger Rune ha annunciato che farà il proprio ritorno in campo in occasione del confronto tra la sua Danimarca e la Bulgaria, valido come spareggio per rimanere nel World Group I della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali di tennis maschili. Il 23enne si rimetterà in gioco a undici mesi di distanza dal terribile infortunio, con l’obiettivo di regalare grandi emozioni al pubblico che gremirà gli spalti del Royal Stage di Hillerød nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre.

Il tennista danese, ora scivolato al 133mo posto del ranking ATP, giocò il suo ultimo incontro ufficiale il 18 ottobre 2025, quando si ritiro contro il francese Ugo Humbert in occasione della semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma a causa della rottura del tendine d’Achille sinistro. L’ex numero 4 del mondo si era dovuto sottoporre a un intervento chirurgico e ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione per recuperare uno degli infortuni più gravi nell’intero panorama sportivo.

Entusiasmo palpabile nelle parole pronunciate dal giocatore sui canali social: “Ciao a tutti! Ho un grande annuncio da fare: tornerò in campo alla fine della prossima settimana in occasione della Coppa Davis. Sono passati 11 mesi, 11 mesi di duro lavoro, e non vedo l’ora di rivedere nuovamente i fan del tennis in giro per il mondo. Mi è mancato tantissimo, tornare a giocare e poterlo fare a casa sarà bellissimo. Ci vediamo il 18 settembre per il mio primo match!“.