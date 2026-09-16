Hockey pista: Italia, tutte le Nazionali al lavoro per preparare i Mondiali di Asuncion

Recoaro Terme (Vincenza), e in particolare il Pala San Giorgio, sono e saranno la base delle nazionali italiane di hockey pista (U19, Maschile e Femminile) per preparare i Mondiali 2026; che si terranno a inizio ottobre ad Asuncion, in Paraguay, nell’ambito dei World Skate Games 2026.

Allenamenti fisici, preparazione tattica e lavoro tecnico: questi i “Must” dei commissari tecnici al lavoro con i vari gruppi azzurri.

“E’ iniziata un’altra avventura che sarà tra le più difficili dell’ultimo decennio – afferma Tommaso Colamaria, responsabile delle squadre nazionali al sito FISR -. E’ una trasferta inedita in Paraguay in un luogo non consono per l’hockey pista: tutto il nostro mondo dovrà adeguarsi a farsi a conoscere nei migliori dei modi in una località in cui non si pratica il nostro sport. E’ una sfida per tutte le nazioni e come Skate Italia per il World Skate Games 2026, abbiamo messo in pista staff di primo livello nel panorama hockeystico nazionale. Pensiamo di aver confermato tre staff tecnici di massimo livello: dalla gestione tecnico-tattica alla gestione del gruppo, stanno tutti dimostrando grande impegno e attaccamento al perseguimento dei risultati”.

“Il dovere come Italia – prosegue Colamaria – è puntare al podio in tutte e tre le categorie sapendo che le variabili saranno molteplici, tra cui soprattutto la competitività delle tre competizioni che sarà molto alta, come in tutti i recenti mondiali. Proprio per questo motivo abbiamo accettato l’invito della Federazione Sanjuanina di Hockey che ci ha invitato ad una serie di amichevoli a San Juan. Saremo loro ospiti con il gruppo della Nazionale Senior Maschile per una settimana ed abbiamo subito accettato l’invito: servirà non solo per l’acclimatamento ad un clima tardo invernale, ma anche per competere con squadre nazionali di alto livello in un grado di alta competitività come sempre accaduto in Argentina. Una settimana che potrà fare la differenza per arrivare ad una convinzione ancora più consolidata di questo rinnovato gruppo di lavoro della senior maschile”.

I Mondiali maschili si terranno dal 12 al 18 ottobre prossimi, la rassegna planetaria sarà preceduta dal quella femminile e da quella maschile U19 che si svolgeranno dal 4 al 10 ottobre.