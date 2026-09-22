Hockey pista: Giovinazzo escluso della Serie A1 2026-2027. Come cambia il campionato

Mentre la nazionale italiana è intenta a preparare i Mondiali 2026, che si giocheranno a ottobre ad Asuncion (Paraguay), dalla Serie A1 di hockey su pista non arrivano buone notizie pensando all’annata 2026-2027.

La FISR infatti ha reso nota e ufficiale l’esclusione del Giovinazzo dal massimo campionato italiano, che quindi partirà con 13 formazioni al via. Un numero di formazioni dispari che, inevitabilmente, porterà a una partita in meno in programma ogni settimana e a un turno di riposo a rotazione per i team che avrebbero dovuto, di volta in volta, affrontare i pugliesi.

Di seguito le decisioni prese dalla FISR per l’organizzazione e il format della prossima Serie A1 2026-2027 di hockey pista, con le indicazioni non solo per il calendario ma anche per il meccanismo relativo alle retrocessioni dalla Serie A1 alla Serie A2

CALENDARIO SERIE A1

Tutte le partite a cui avrebbe dovuto prendere parte la società AFP Giovinazzo sono annullate e le squadre avversarie osserveranno un turno di riposo.