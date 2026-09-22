Hockey Pista
Hockey pista: Giovinazzo escluso della Serie A1 2026-2027. Come cambia il campionato
Mentre la nazionale italiana è intenta a preparare i Mondiali 2026, che si giocheranno a ottobre ad Asuncion (Paraguay), dalla Serie A1 di hockey su pista non arrivano buone notizie pensando all’annata 2026-2027.
La FISR infatti ha reso nota e ufficiale l’esclusione del Giovinazzo dal massimo campionato italiano, che quindi partirà con 13 formazioni al via. Un numero di formazioni dispari che, inevitabilmente, porterà a una partita in meno in programma ogni settimana e a un turno di riposo a rotazione per i team che avrebbero dovuto, di volta in volta, affrontare i pugliesi.
Di seguito le decisioni prese dalla FISR per l’organizzazione e il format della prossima Serie A1 2026-2027 di hockey pista, con le indicazioni non solo per il calendario ma anche per il meccanismo relativo alle retrocessioni dalla Serie A1 alla Serie A2
CALENDARIO SERIE A1
Tutte le partite a cui avrebbe dovuto prendere parte la società AFP Giovinazzo sono annullate e le squadre avversarie osserveranno un turno di riposo.
PLAY OUT RETROCESSIONE SERIE A1
L’art. 14.2.3 delle norme organizzative è modificato come segue. Primo comma. “Vi prendono parte le squadre classificate dall’ 11° al 13° posto al termine della stagione regolare. Nel caso in cui il distacco tra la 11° e la 12° classificata al termine della stagione regolare sia superiore a 6 punti, la squadra classificata all’11° posto non prenderà parte ai play out salvezza.” Ultimo comma “Al termine dei play out salvezza, la squadra classificata all’ultimo posto è retrocessa in Serie A2.”