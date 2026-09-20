Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, vittorie di Bolzano e Milano nella serata di ICE League. Valpusteria ko
È andata in scena la prima domenica della stagione regolare della ICE Hockey League 2026-2027. Erano sul ghiaccio tutte e tre le squadre italiane e mentre Milano e Bolzano hanno proseguito nel loro percorso netto, mentre Valpusteria è caduta a Klagenfurt.
BLACK WINGS LIENZ-MILANO 0-4
Ancora una grande vittoria per i meneghini che passeggiano sul ghiaccio di Lienz. Vantaggio di Pietroniro dopo 15:45, quindi raddoppio di McLaughlin al 26;26, quindi nel finale ancora McLaughlin al 42.35, prima del poker servito da Hannoun al 45:54.
KLAGENFURT-VALPUSTERIA 3-2
Gli austriaci, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, vanno in vantaggio con Nickl al 30:41, quindi raddoppio di Sablattnig al 46:08, prima del 3-0 di Fraser al 52:41. Nel finale I gialloneri accorciano con Bardreau al 54:33 e Purdeller al 55:52 per il 3-2 finale.
BOLZANO-RED BULL SALISBURGO 6-3
Gli altoatesini sbloccano il punteggio con Ratcliffe dopo 66 secondi, quindi gli austriaci ribaltano subito tutto con Poisson e Nienhuis al 15:13. Nel secondo periodo, però, Bolzano sommerge Salisburgo con ben 5 gol. Gazley per il 2-2 al 21:52, McClure per il 3-2 al 28:20, quindi Elson per il 4-2 al 33:44, prima che Remolata vada a segno il 5-2 al 35:13. Nel terzo periodo Kalynuk accorcia sul 3-5 al 48:55 prima che Remolato fissi il punteggio finale sul 55:13.
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026-2027
|1
|
EC-KAC
|2
|2
|0
|0
|0
|10
|3
|7
|6
|2
|
Olimpija Ljubljana
|2
|2
|0
|0
|0
|11
|5
|6
|6
|3
|
Milano HC
|2
|2
|0
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|4
|
HCB Südtirol Alperia
|2
|2
|0
|0
|0
|9
|5
|4
|6
|5
|
HC Falkensteiner Pustertal
|2
|1
|1
|0
|0
|6
|5
|1
|3
|6
|
EC iDM Wärmepumpen VSV
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|7
|
Vienna Capitals
|2
|1
|1
|0
|0
|7
|7
|0
|3
|8
|
Moser Medical Graz99ers
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|5
|0
|3
|9
|
Hydro Fehervar AV 19
|2
|0
|1
|1
|0
|6
|9
|-3
|2
|10
|
Steinbach Black Wings Linz
|2
|0
|1
|0
|1
|3
|8
|-5
|1
|11
|
FTC-Telekom
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|5
|-2
|0
|12
|
HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|2
|0
|2
|0
|0
|5
|8
|-3
|0
|13
|
Pioneers Vorarlberg
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|5
|-3
|0
|14
|
EC Red Bull Salzburg
|2
|0
|2
|0
|0
|4
|13
|-9
|0