Hockey ghiaccio, vittorie di Bolzano e Milano nella serata di ICE League. Valpusteria ko

È andata in scena la prima domenica della stagione regolare della ICE Hockey League 2026-2027. Erano sul ghiaccio tutte e tre le squadre italiane e mentre Milano e Bolzano hanno proseguito nel loro percorso netto, mentre Valpusteria è caduta a Klagenfurt.

BLACK WINGS LIENZ-MILANO 0-4

Ancora una grande vittoria per i meneghini che passeggiano sul ghiaccio di Lienz. Vantaggio di Pietroniro dopo 15:45, quindi raddoppio di McLaughlin al 26;26, quindi nel finale ancora McLaughlin al 42.35, prima del poker servito da Hannoun al 45:54.

KLAGENFURT-VALPUSTERIA 3-2

Gli austriaci, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, vanno in vantaggio con Nickl al 30:41, quindi raddoppio di Sablattnig al 46:08, prima del 3-0 di Fraser al 52:41. Nel finale I gialloneri accorciano con Bardreau al 54:33 e Purdeller al 55:52 per il 3-2 finale.

BOLZANO-RED BULL SALISBURGO 6-3

Gli altoatesini sbloccano il punteggio con Ratcliffe dopo 66 secondi, quindi gli austriaci ribaltano subito tutto con Poisson e Nienhuis al 15:13. Nel secondo periodo, però, Bolzano sommerge Salisburgo con ben 5 gol. Gazley per il 2-2 al 21:52, McClure per il 3-2 al 28:20, quindi Elson per il 4-2 al 33:44, prima che Remolata vada a segno il 5-2 al 35:13. Nel terzo periodo Kalynuk accorcia sul 3-5 al 48:55 prima che Remolato fissi il punteggio finale sul 55:13.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026-2027