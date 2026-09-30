Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, triplo successo esterno per le italiane. Milano passa in casa della capolista e la raggiunge
Ben sei match in programma nella serata di ICE Hockey League. Sul ghiaccio tutte e tre le squadre italiane con altrettanti successi, Milano passa in casa della capolista Klagenfurt, Valpusteria vince a Graz, mentre Bolzano fa lo stesso a salisburgo.
GRAZ – VAL PUSTERIA 1-4
La sfida procede sul filo dell’equilibrio fino al 31:23 con Lobis che sblocca il punteggio per i gialloneri. Graz torna in parità in apertura di terzo tempo con Swaney al 41:16, ma gli altoatesini chiudono in crescendo con la doppietta di Lipon (51:26 e 54.01) prima del 4-1 finale di Fontaine al 56:16.
KLAGENFURT – MILANO 2-4
I meneghini partono subito forte con il vantaggio di McKegg dopo 2:55, quindi raddoppio immediato di Caamano al 12:45. Milano non si ferma e vola sul 3-0 con McLaughlin al 29:29, ma gli austriaci non mollano. Nel terzo tempo accorciano prima con Petersen al 47:14, quindi con Obertseiner al 53:03, ma al 58:49 gli ospiti chiudono i conti con il 4-2 di Caamano.
RED BULL SALISBURGO-HCB BOLZANO 1-4
Gli altoatesini passano in vantaggio con Bradley al 10:28, quindi raddoppiano subito con McClure al 12:41. Dopo un secondo periodo chiuso a reti bianche, gli austriaci riaprono i conti con Schneider al 51:25, ma Bolzano nel finale non dà scampo ai padroni di casa con le reti di Mantenuto (58:19) e Gazley a 13 secondi dalla fine.
Negli altri incontri:
- Ferencvaros-Black Wings Lienz 3-5
- Fehervar-Villach 1-0
- Innsbruck-Vorarlberg 5-4
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE
|1
|
EC-KAC
|6
|5
|1
|0
|0
|31
|13
|18
|15
|2
|
Milano HC
|6
|5
|1
|0
|0
|22
|12
|10
|15
|3
|
HCB Südtirol Alperia
|5
|4
|0
|0
|1
|20
|13
|7
|13
|4
|
Black Wings Linz
|6
|3
|2
|0
|1
|21
|22
|-1
|10
|5
|
Olimpija Ljubljana
|5
|3
|2
|0
|0
|23
|18
|5
|9
|6
|
HC Pustertal
|4
|3
|1
|0
|0
|15
|10
|5
|9
|7
|
Hydro Fehervar AV 19
|6
|2
|2
|1
|1
|12
|16
|-4
|9
|8
|
HC TIWAG Innsbruck
|6
|2
|3
|1
|0
|18
|18
|0
|8
|9
|
Moser Medical Graz99ers
|6
|1
|3
|2
|0
|15
|20
|-5
|7
|10
|
Vienna Capitals
|5
|1
|2
|1
|1
|14
|18
|-4
|6
|11
|
EC iDM VSV
|5
|2
|3
|0
|0
|9
|16
|-7
|6
|12
|
EC Red Bull Salzburg
|6
|1
|4
|0
|1
|15
|27
|-12
|4
|13
|
FTC-Telekom
|4
|1
|3
|0
|0
|12
|16
|-4
|3
|14
|
Pioneers Vorarlberg
|6
|0
|6
|0
|0
|15
|23
|-8
|0