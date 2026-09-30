Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, triplo successo esterno per le italiane. Milano passa in casa della capolista e la raggiunge

Alessandro Passanti

Pubblicato

2 minuti fa

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Bolzano hockey ©HCB/Loris Bregolato

Ben sei match in programma nella serata di ICE Hockey League. Sul ghiaccio tutte e tre le squadre italiane con altrettanti successi, Milano passa in casa della capolista Klagenfurt, Valpusteria vince a Graz, mentre Bolzano fa lo stesso a salisburgo.

GRAZ – VAL PUSTERIA 1-4

La sfida procede sul filo dell’equilibrio fino al 31:23 con Lobis che sblocca il punteggio per i gialloneri. Graz torna in parità in apertura di terzo tempo con Swaney al 41:16, ma gli altoatesini chiudono in crescendo con la doppietta di Lipon (51:26 e 54.01) prima del 4-1 finale di Fontaine al 56:16.

KLAGENFURT – MILANO 2-4

I meneghini partono subito forte con il vantaggio di McKegg dopo 2:55, quindi raddoppio immediato di Caamano al 12:45. Milano non si ferma e vola sul 3-0 con McLaughlin al 29:29, ma gli austriaci non mollano. Nel terzo tempo accorciano prima con Petersen al 47:14, quindi con Obertseiner al 53:03, ma al 58:49 gli ospiti chiudono i conti con il 4-2 di Caamano.

RED BULL SALISBURGO-HCB BOLZANO 1-4

Gli altoatesini passano in vantaggio con Bradley al 10:28, quindi raddoppiano subito con McClure al 12:41. Dopo un secondo periodo chiuso a reti bianche, gli austriaci riaprono i conti con Schneider al 51:25, ma Bolzano nel finale non dà scampo ai padroni di casa con le reti di Mantenuto (58:19) e Gazley a 13 secondi dalla fine.

Negli altri incontri:

  • Ferencvaros-Black Wings Lienz 3-5
  • Fehervar-Villach 1-0
  • Innsbruck-Vorarlberg 5-4

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE

1
EC-KAC
 6 5 1 0 0 31 13 18 15
2
Milano HC
 6 5 1 0 0 22 12 10 15
3
HCB Südtirol Alperia
 5 4 0 0 1 20 13 7 13
4
Black Wings Linz
 6 3 2 0 1 21 22 -1 10
5
Olimpija Ljubljana
 5 3 2 0 0 23 18 5 9
6
HC Pustertal
 4 3 1 0 0 15 10 5 9
7
Hydro Fehervar AV 19
 6 2 2 1 1 12 16 -4 9
8
HC TIWAG Innsbruck 
 6 2 3 1 0 18 18 0 8
9
Moser Medical Graz99ers
 6 1 3 2 0 15 20 -5 7
10
Vienna Capitals
 5 1 2 1 1 14 18 -4 6
11
EC iDM VSV
 5 2 3 0 0 9 16 -7 6
12
EC Red Bull Salzburg
 6 1 4 0 1 15 27 -12 4
13
FTC-Telekom
 4 1 3 0 0 12 16 -4 3
14
Pioneers Vorarlberg
 6 0 6 0 0 15 23 -8 0
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