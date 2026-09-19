Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon, Asiago, Merano e Unterland Cavaliers partono alla grande in Alps
La prima fase dell’Alps Hockey League 2026-2027 si è ufficialmente aperta. In questo sabato 19 settembre, sono andate in scena ben 5 partite, con moltissime squadre italiane impegnate, capaci di raccogliere ottimi risultati.
Vittoria larga in trasferta, per 2-5, del Renon che batte gli Adler Stadtwerke Kitzbühel: Alanen, Öhler e Miceli, quest’ultimo in apertura di secondo periodo, fanno la differenza per gli ospiti, che poi controllano il match sino alla sirena finale.
Risultato simile per l’Asiago: 1-5 sulla pista dell’EK Die Zeller Eisbären. Veneti dominanti, trascinati da un Porco scatenato autore di tre reti.
Merano batte 4-2 il Gherdeina nell’incrocio tutto italiano: partita ricca di capovolgimenti di fronte sino al 34′, quando il 2-2 di Levin consente ai padroni di casa di impattare lo score e scappare poi nel terzo e ultimo segmento di gara, sempre grazie a un Levin in stato di grazia (complessivamente firmatario di una tripletta).
Infine il 4-1 degli Unterland Cavaliers sui Red Bull Hockey Juniors. Austriaci domati senza problemi dai “Cavalieri”: Linjala in apertura di partita per l’1-0, poi Heino e Engelaar nel secondo periodo a chiudere i conti. Ultimi venti minuti con una rete a testa.
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