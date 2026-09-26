Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Milano torna alla vittoria nel sabato di ICE League
Il riscatto di Milano. Dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale la squadra meneghina è tornata alla vittoria nel sabato dedicato all’ICE League 2026/2027 di hockey su ghiaccio, battendo in esterna Vienna con il risultato di 2-6 e rimanendo al vertice della classifica, precisamente al secondo posto.
Un match indirizzato nel primo periodo quello del team italiano, abile a passare in vantaggio al 6:22 con Finoro in una situazione di power-play. Poi, sempre in superiorità, al 10:35 è arrivato il raddoppio ad opera di Dal Colle. Poi, nell’azione successiva, è toccato a Caamano firmare il tris, mettendo in sicurezza il parziale.
Nella seconda ripresa gli austriaci rientrano in partita, prima con Gersish (3:44) e, successivamente, con Kosmachuk (5:52) in power-play. Milano incassa, amministra e scappa di nuovo, firmando il poker al 16:46 con Chiodo.
Nel terzo round ci sarà poi spazio per altri due timbri a stampo milanese, segnati rispettivamente da Houde (2:32) e ancora Dal Colle (17:57) su porta vuoto. l’ICE League tornerà domani, domenica 27 settembre.