Hockey ghiaccio, Milano forza tre in ICE League. Prima sconfitta per Bolzano

Tre su tre. Continua a passo spedito il cammino della “neonata” Milano nel Campionato ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. La squadra meneghina in serata ha infatti ottenuto il terzo successo consecutivo, viaggiando a punteggio pieno nella classifica della Regular Season. Il merito è della vittoria in esterna sul campo del Voralberg, battuto per 4-5 in una sfida indirizzata nella prima parte di partita.

La formazione della Madonnina si è resa infatti artefice di 30 minuti a dir poco pirotecnici: al 5:40 Hannoun ha messo a referto la rete del vantaggio, preludio del raddoppio arrivato con Dal Colle all’8:46. Gli avversari hanno poi provato a rientrare accorciando le distanze con van Nes al 9:27. Ma dopo appena cinque minuti Milano ha preso il largo, scappando sull’1-4 con Cuglietta (14:20) e Hannoun (15:44).

Poi, nella seconda frazione, gli italiani segnano il pokerissimo con Madeschi (3:26), prima di alzare letteralmente le barricate sul cameback dei rivali, avvicinatisi pericolosamente con Serdachny (4:45) e poi nell’ultimo atto ancora con van Nes (10:54 e 19:40).

Da segnalare invece la prima sconfitta per Bolzano, caduta solo all’overtime sul ghiaccio di Graz, abile a trovare il pari a due minuti dalla fine con Swaney. Poi, all’overtime, il tiro di rigore di Vela ha regalato la vittoria agli austriaci. L’ICE League tornerà il prossimo 25 settembre.