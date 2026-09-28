Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: l’Italia scopre le avversarie dell’European Cup of Nations. Azzurri di scena fra Polonia e Slovenia
La stagione 2026-2027 della nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio è alle porte. Il Blue Team, che nelle prossime settimane renderà noto il proprio staff tecnico in vista della lunghissima volata che porterà ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A previsti a Tallin nel maggio 2027, ha conosciuto oggi le avversarie per i gironi di European Cup of Nations.
La competizione, che si giocherà nelle pause internazionali dai campionati – previste nel mese di novembre 2026 e in quello di febbraio 2027 – porrà gli azzurri di fronte a differenti rivali.
Il primo appuntamento, dal 2 all’8 novembre, vedrà l’Italia volare in Polonia per fronteggiare proprio i padroni di casa, la Gran Bretagna e l’Ucraina.
Il secondo intervallo, dall’8 al 14 febbraio, richiederà un viaggio in Slovenia per andare a duello contro i balcanici che organizzeranno la pool, nuovamente l’Ucraina e la Francia.
Di seguito il recap completo delle partite che attendono la nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio per l’European Cup of Nations e le date relative anche ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A:
European Cup of Nations, 2-8 novembre 2026, Polonia (sede da ufficializzare): Polonia, Gran Bretagna, Italia, Ucraina;
European Cup of Nations, 8-14 febbraio 2027, Slovenia (sede da ufficializzare): Slovenia, Francia, Italia, Ucraina;
Mondiale Prima Divisione Gruppo A, 1-7 maggio 2027, Tallin (un posto per salire in Top Division):
Girone A – Italia, Lituania, Polonia;
Girone B – Estonia, Francia, Gran Bretagna.