Hockey ghiaccio, gol a raffica nella serata di Alps League! Renon e Vipiteno vincono i derby, cadono Asiago, Cavaliers e Cortina

Caterve di gol nella serata di Alps Hockey League 2026-2027. Nei sei match che sono andati in scena abbiamo visto la bellezza di 45 reti, con spettacolo e colpi di scena uno dietro l’altro. Per le squadre italiane erano in programma due derby. Renon schianta Merano, mentre Vipiteno piega Gherdeina agli shoot-out. Asiago, invece, crolla a Jesenice con un secco 2-7, proprio come gli Unterland Cavaliers a Kitzbuehel. Cade in casa, infine, Cortina contro Zeller Eisbaren.

JESENICE-ASIAGO 7-2

Netto ko per i veneti che vanno subito sotto con il gol di Marn dopo 6:20. Asiago pareggia con Porco al minuto 11:59 poi Jesenice cambia marcia. Arrivano le segnature di Wyatt (14:44) e Leben (18:27) per il 3-1 prima che Traversa mandi le squadre al primo riposo sul 3-2 al 19:12. Da quel momento in avanti è un monologo dei padroni di casa. Reti di Sabolic (20:13) per il 4-2, quindi 5-2 di Kapel (35:43), 6-2 di Svetina (39:34) e 7-2 di Leben al 46:43.

KITZBUEHEL-UNTERLAND CAVALIERS 7-2

Gli austriaci partono forte e chiudono la prima frazione sul 2-0 grazie a Stahlberg (18:54) e Podipnik (19:35). Gli altoatesini reagiscono al 28:02 con Zerbetto, prima di una serie di reti di Kitz che chiudono i conti. 3-1 di Stahlberg (28:33), 4-1 di Podipnik (37:44), 5-1 di Aigner (39:27), quindi 6-1 di Krainz (41:01) e 7-1 di Hani al 42:54. Nel finale i Cavaliers accorciano con Kaufmann al 47:27.

RITTNER BUAM-HCM MERANO 6-1

Tutto facile per Renon nel derby. Vantaggio immediato di Ohler al 5:11 quindi raddoppio al 22:02 con Markkula. Arriva poi il 3-0 di Kostner al 25:46 prima del poker di Ohler al 37:31. Merano va a segno al 47:42 con Garau, ma nel finale Renon chiude i conti con Markkula per il 5-1 (50:12) e 6-1 di Capannelli (54:49).

VIPITENO-GHERDEINA 6-5 dopo shoot-out.

Derby pirotecnico. Il primo tempo si chiude sul 2-2 con le reti di Belpedio dopo 54 secondi e Conci al 9:14 per i Broncos, mentre gli ospiti erano già andati a segno con Deluca al 3:12 e Pietroniro all’8:04. Il secondo periodo vede lo scatto di Vipiteno con Covelli per il 3-2 (24:18), quindi Cianfrone per il 4-2 (27:27) e Niccolai per il 5-2 al 28:49. Gherdeina risponde con Deluca al 35:42 per il 3-5, quindi Dostalek per il 4-5 al 37:25, prima del 5-5 di Pittschieler al 56:30. Negli shoot-out Vipiteno centra il successo.

CORTINA-ZELLER EISBAREN 1-4

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, Cortina sblocca il punteggio con Eruzione al minuto 20:52, prima del pareggio degli ospiti al 38:31 con Jezovsek. Nel terzo tempo dominio austriaco con le reti di Kulintsev (51:38), Jezovsek (54.20) e ancora Jezovsek (57:35) per il 4-1 finale.

Nell’altro incontro:

Klagenfurt-Salisburgo 4-0

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2026-2027

1 Rittner Buam SkyAlps 2 2 0 0 0 11 3 +8 6

2 HC Migross Asiago 3 2 1 0 0 15 11 +4 6

3 HD Jesenice 2 1 1 0 0 9 5 +4 3

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 2 1 1 0 0 9 7 +2 3

5 KHL Sisak 1 1 0 0 0 3 2 +1 3

6 EC-KAC Future Team 2 1 1 0 0 7 8 -1 3

7 EK Die Zeller Eisbären 2 1 1 0 0 5 6 -1 3

8 Hockey Unterland Cavaliers 2 1 1 0 0 6 8 -2 3

9 HC Meran/o Pircher 2 1 1 0 0 5 8 -3 3

10 Wipptal Broncos Weihenstephan 1 0 0 1 0 6 5 +1 2

11 HC Gherdeina valgardena.it 2 0 1 0 1 7 10 -3 1

12 Sportivi Ghiaccio Cortina 1 0 1 0 0 1 4 -3 0

13 Red Bull Hockey Juniors 2 0 2 0 0 1 8 -7 0