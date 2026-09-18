Hockey ghiaccio: esordio da sogno per le italiane in ICE League! Successo per Milano, Bolzano e Valpusteria

Si apre nel migliore dei modi la Regular Season del Campionato ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. In occasione della prima giornata infatti le tre squadre italiane hanno conquistato una preziosa vittoria, iniziando con il piede giusto la stagione.

Impatto subito positivo per “l’appena nata” Milano, corsara sul ghiaccio di Innsbruck dove si è imposta per 1-3. Dopo un primo periodo terminato a reti inviolate, la formazione meneghina ha chiuso il secondo tempo in vantaggio di una rete, per poi timbrare altri due sigilli nel terzo.

Un copione simile a quello di Bolzano che, tra le mura amiche, ha battuto Vienna per 3-2 in un match deciso negli ultimi cinque minuti grazie alla sassata di Remolato. Sorride infine anche Valpusteria, squadra che ha regolato e controllato Graz per 4-2.

L’ICE League tornerà domenica 21 settembre, di seguito la classifica della prima giornata: