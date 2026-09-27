Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria a segno nell’ICE League

La domenica sera dell’ICE Hockey League 2026-2027 sorride alle squadre italiane impegnate sul ghiaccio in questa domenica 27 settembre: Bolzano e Val Pusteria raccolgono infatti una vittoria a testa.

Le “Foxes” si impongono in trasferta, prima volta in questa annata, con lo score di 3-4 sul campo di Innsbruck: bolzanini che scappano sullo 0-2 nei primi minuti del match, reti di McClure e Elson, ma vengono ripresi dagli austriaci grazie a Davis e Macierzynski. Nel secondo periodo, la griffe di DiGiacinto sposta gli equilibri: gli ospiti scappano su un prezioso 2-3. Nel terzo e ultimo segmento di partita una nuova zampata di McClure modifica lo score sul 2-4. I padroni di casa provano a rientrare con il gol di Owre che vale il 3-4, ma nell’arrembaggio finale non trovano il modo di pareggiare i conti per prolungare la partita.

Val Pusteria la spunta per 5-4 sui Black Wings Linz. Partita a ondate: botta e risposta nei primi venti minuti sull’asse Fontaine-Bliss. Poi Linz va addirittura in vantaggio nella seconda ripresa con l’1-2 di Neubauer, ma i Lupi reagiscono nel terzo periodo. Reuschhoff, per il 2-2, e successivamente ancora Fontaine e Fitzgerald spostano lo score sul 4-2: a quel punto nuovamente Bliss segna il 4-3, ma nei minuti finali una rete per parte, con Fitzgerald e Wurschl a finire sui tabellini, premia Val Pusteria.

L’ICE Hockey League, che al momento vede in testa L’EC-KAC con 15 punti in 5 partite (punteggio pieno), tornerà in scena mercoledì 30 settembre. Attenzione alle sfide: Graz-Val Pusteria, Salisburgo-Bolzano e soprattutto EC-KAC-Milano, con i meneghini che proveranno a raggiungere in vetta alla classifica i rivali.