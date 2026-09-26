Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Asiago vince nel sabato di Alps League, sorridono Gherdeina e Merano

Fabrizio Testa

Pubblicato

10 minuti fa

il

Asiago Hockey ©Serena Fantini

Va in archivio un sabato ricco nel Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio, caratterizzato da una foltissima presenza di squadre italiane (tutte in campo in contemporanea), quattro delle quali si sono scontrate in due derby avvincenti 

A questo proposito è da menzionare il successo all’overtime dell’attuale capolista Asiago, la quale ha battuto per 4-3 Cortina dopo aver terminato il tempo regolamentare sul 3-3. A dare la zampata vincente è stato nella fattispecie Valentini dopo 4:47 di gioco.

Cade invece la seconda della classe Renon, costretta a cedere il passo allo Zeller Eisbaren per 5-4 in uno scontro complicatosi nel secondo periodo. Sconfitta anche l’Unterland, team che ha ceduto il passo tra le mure amiche allo Jesenice per 2-3. 

Sorride invece Gherdeina che ha battuto agli shot-off Kitzbuhel passando per 4-3. Vittoria anche per Merano, uscita vittoriosa dal vìs-a-vìs contro Vipiteno per 5-2. L’Alps League tornerà il prossimo 1 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata. 

CAMPIONATO ALPS LEAGUE 2026-2027 (AGGIORNATA AL 26 SETTEMBRE)

  1. HC Migross Asiago – 8 punti
  2. Rittner Buam SkyAlps – 6 punti
  3. HD Jesenice – 6 punti
  4. HC Meran/o Pircher – 6 punti
  5. EK Die Zeller Eisbären – 6 punti
  6. Adler Stadtwerke Kitzbühel – 4 punti
  7. KHL Sisak – 3 punti
  8. EC-KAC Future Team – 3 punti
  9. HC Gherdeina valgardena.it – 3 punti
  10. Hockey Unterland Cavaliers – 3 punti
  11. Red Bull Hockey Juniors – 3 punti
  12. Wipptal Broncos Weihenstephan – 2 punti
  13. Sportivi Ghiaccio Cortina – 1 punto
Argomenti correlati:
Exit mobile version