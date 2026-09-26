Hockey ghiaccio: Asiago vince nel sabato di Alps League, sorridono Gherdeina e Merano

Va in archivio un sabato ricco nel Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio, caratterizzato da una foltissima presenza di squadre italiane (tutte in campo in contemporanea), quattro delle quali si sono scontrate in due derby avvincenti .

A questo proposito è da menzionare il successo all’overtime dell’attuale capolista Asiago, la quale ha battuto per 4-3 Cortina dopo aver terminato il tempo regolamentare sul 3-3. A dare la zampata vincente è stato nella fattispecie Valentini dopo 4:47 di gioco.

Cade invece la seconda della classe Renon, costretta a cedere il passo allo Zeller Eisbaren per 5-4 in uno scontro complicatosi nel secondo periodo. Sconfitta anche l’Unterland, team che ha ceduto il passo tra le mure amiche allo Jesenice per 2-3.

Sorride invece Gherdeina che ha battuto agli shot-off Kitzbuhel passando per 4-3. Vittoria anche per Merano, uscita vittoriosa dal vìs-a-vìs contro Vipiteno per 5-2. L’Alps League tornerà il prossimo 1 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata.

CAMPIONATO ALPS LEAGUE 2026-2027 (AGGIORNATA AL 26 SETTEMBRE)