Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Asiago stende Klagenfurt nella serata di Alps League
Un solo match in programma nella serata di Alps Hockey League 2026-2027 che, però, vedeva protagonista una squadra italiana. Asiago era impegnata in casa contro l’EC KAC II ed è arrivata una vittoria nettissima per la formazione veneta che, con due successi in altrettante uscite, si conferma in vetta alla classifica.
ASIAGO-EC KAC II 8-3
Il primo periodo si apre subito con una marcatura che porta in vantaggio Klagenfurt dopo 3:36. Rete di Hebar e 1-0 per gli ospiti. Asiago risponde al 12:44 con Porco che, in power-play trova il pareggio su assist di Valentini. Nel secondo periodo Rigoni regala il primo vantaggio ai giallorossi al 23:24, ma gli austriaci rispondono subito con la rete del 2-2 dii van Ee al 26:21. Di nuovo padroni di casa avanti al 26:44 con Porco per il 3-2, quindi Marchetti chiude il secondo periodo con la marcatura del 4-2 al 27:16.
Il terzo periodo vede il dominio assoluto di Asiago. Di nuovo Marchetti a segno al 46:56 per il 5-2, quindi arriva la tripletta personale per il 6-2 al 47:32, prima che Porco vada a segno in power-play per il 7-2 al 52:40. Passano appena 18 secondi ed i veneti raggiungono l’8-2 con Magnabosco in power-play, mentre nel finale il classe 2007 Bizjak fissa il punteggio del match sull’8-3 al 58:51.
CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2026-2027
1 HC Migross Asiago 2 2 0 0 0 13 4 +9 6
2 Rittner Buam SkyAlps 1 1 0 0 0 5 2 +3 3
3 Hockey Unterland Cavaliers 1 1 0 0 0 4 1 +3 3
4 HC Meran/o Pircher 1 1 0 0 0 4 2 +2 3
5 KHL Sisak 1 1 0 0 0 3 2 +1 3
6 Sportivi Ghiaccio Cortina 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Wipptal Broncos Weihenstephan 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 HD Jesenice 1 0 1 0 0 2 3 -1 0
9 HC Gherdeina valgardena.it 1 0 1 0 0 2 4 -2 0
10 Adler Stadtwerke Kitzbühel 1 0 1 0 0 2 5 -3 0
11 Red Bull Hockey Juniors 1 0 1 0 0 1 4 -3 0
12 EK Die Zeller Eisbären 1 0 1 0 0 1 5 -4 0
13 EC-KAC Future Team 1 0 1 0 0 3 8 -5 0