Hockey ghiaccio: arriva la prima sconfitta per Milano nell’ICE

Il venerdì sera della prima fase dell’ICE Hockey League 2026-2027, in questo 25 settembre, coincide purtroppo con la prima sconfitta di Milano nel torneo. I meneghini, ancora una volta in trasferta, sono stati battuti 3-0 dagli ungheresi del Ferencvaros.

Partita equilibratissima per due periodi, con il punteggio che non si sblocca: 0-0 al termine del primo segmento di gara, 0-0 in conclusione dei venti minuti che hanno portato all’ultimo break. Poi i padroni di casa la risolvono

A sbloccare subito è Silye: zampata che vale il punto dell’1-0, con Milano che però non molla, rimane a contatto e ci prova sino all’ultimo, quando leva il portiere per provare a riequilibrare i conti. La mossa non paga dividendi, in regime di “empty net” infatti arrivano il raddoppio e il tris dei magiari con Kestila e Heljanko.

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In classifica, Milano si sistema al secondo posto con 9 punti raccolti in 4 partite: al primo posto con 12 punti c’è l’EC-KAC.