Henrik Pedersen festeggia la prima vittoria da pro’, Battistella all’attacco al Flandrien Classic

Henrik Pedersen ha vinto il Flandrien Classic, semiclassica belga giunta alla sedicesima sedizione e considerata di livello Pro (subito sotto agli eventi World Tour in termini di importanza). Il norvegese si è imposto sul traguardo di Haacht dopo 199 chilometri particolarmente vallonati, che proponevano quindici muri (l’ultimo l’Hulstbergstraat a 19 chilometri dall’arrivo).

Il 21enne ha dettato legge nello sprint ristretto del drappello di attaccanti, formatosi a una settantina di chilometri dal traguardo e capace di contenere il tentativo di rientro del gruppo. La volata dell’alfiere della Uno-X Mobility è stata in rimonta e ha battuto avversari importanti come l’australiano Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgroje), i belgi Florian Vermeersch (UAE Emirates) e Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché) e il tedesco Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek).

Tra gli attaccanti anche Samuele Battistella (EF Education-EasyPost), quattordicesimo. Si tratta della prima affermazione da professionista per Henrik Pedersen, che in questa stagione si era già distinto al Giro di Danimarca (terzo in classifica generale) e che ieri aveva preso parte al Campionato delle Fiandre, vinto in volata dal belga Tim Merlier sull’olandese Dylan Groenewegen.