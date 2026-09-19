Henriette Jaeger storica sui 400: miglior tempo europeo dai fasti di Perec! Athlos cresce con il marito di Serena Williams

Allo StoneX Stadium di Londra è andata in scena l’Athlos Meeting, tappa del nuovo circuito organizzato dal milionario Alexis Ohanian, ex CEO di Reddit e marito della tennista Serena Williams. Si tratta di una manifestazione esclusivamente femminile, che prevede la disputa di eventi di corsa (da 100 agli 800 metri) e soltanto il salto in lungo come concorso. Le atlete vengono attivamente coinvolte come azioniste (si parla di nomi molti noti come Sha’Carri Richardson, Tara Davis-Woodhall e Gabby Thomas) e gli ingaggi sono decisamente molto interessanti, l’obiettivo è quello di diffondere ulteriormente l’atletica.

La serata nella capitale britannica si è rivelata particolarmente interessante e a prendersi la copertina è stato il giro di pista, dove la dominicana Marileidy Paulino si è imposta in 48.73: dopo una partenza molto accorta, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 si trovava in sesta posizione a metà gara e in terza all’imbocco del rettilineo conclusivo, salvo poi aprire il gas e chiudere la stagione da imbattuta, scendendo sotto il muro dei 49 secondi per la 15ma volta in carriera (di cui otto quest’anno, record).

La norvegese Henriette Jaeger è stata beffata dalla primatista mondiale stagionale (48.48 a Parigi lo scorso 28 giugno) negli ultimissimi metri, ma ha scritto una piccola pagina di storia con il crono di 48.73: è salita al 13mo posto delle liste mondiali all-time e ha siglato il miglior tempo per un’europea negli ultimi trent’anni, un’atleta del Vecchio Continente non correva così veloce da quando la francese Marie-Jose Perec conquistò la medaglia d’oro ai Giochi di Atlanta 1996.

Le statunitensi Sha’Carri Richardson e Gabby Thomas hanno vinto rispettivamente i 100 metri (10.80) e i 200 metri (22.13), la polacca Klaudia Kazimierska ha prevalso sul doppio giro di pista (4:19.43) davanti alla padrona di casa Georgia Hunter Bell (4:19.54), l’americana Alaysha Johnson ha messo la firma sui 100 ostacoli (12.50) con un solo centesimo di margine sull’ex primatista mondiale Tobi Amusan (12.51) e la statunitense Alyssa Jones ha vinto il salto in lungo con un non eccezionale 6.66.