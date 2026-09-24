Harry Melges e la nuova sfida yankee in America’s Cup: “Faremo tesoro degli insegnamenti”

Tutto pronto all’inizio della seconda regata preliminare della trentottesima edizione dell’America’s Cup, in programma questo week-end a Napoli. Occasione importante per tutti i team per raccogliere informazioni importanti in vista delle competizioni della prossima estate, ma in particolar modo per ARC Team USA al debutto ufficiale. Nella conferenza stampa, andata in scena quest’oggi a Castel dell’Ovo, è intervenuto il timoniere Harry Melges IV.

L’americano è arrivato alla conferenza stampa con le stampelle ed ha subito spiegato il motivo: “Sfortunatamente mi sono rotto un piede la settimana scorsa allenandomi qui a Napoli. Non è una storia particolare, semplicemente calpestando il gommone e le cime è successo, ma per navigare su questa barca uso la testa e le mani, quindi dovrebbe andare tutto bene“.

Melges ha poi parlato dell’obiettivo per questo week-end di regate: “Naturalmente l’obiettivo è essere sempre in test, ma questo non è solo il nostro debutto come squadra, ma è anche l’ultima volta che potremo regatare prima del grande spettacolo del prossimo anno. Quindi daremo davvero un’occhiata attenta al nostro livello in vista di questa settimana e ci assicureremo di fare tesoro degli insegnamenti in vista dell’anno prossimo“.

Un cognome importante che però l’americano porta a testa alta: “Sono molto fiero di quello che hanno fatto mio nonno e mio padre. C’è sicuramente un po’ di peso derivante dal proprio cognome, ma la pressione è un privilegio. Non vedo l’ora di gareggiare questo fine settimana”.