Guerrieri: “È stato un gran bel percorso a New York. Ho molta fiducia nel continuare su questa strada”

Nel primo turno dello US Open l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sei, liquida Andrea Guerrieri, alla sua prima partecipazione nel tabellone principale di un torneo dello Slam, 6-2 6-2 6-4 in un’ora e quaranta minuti. Al termine del match l’azzurro ha analizzato la sua prova in conferenza stampa.

Sul percorso compiuto a New York: “È stato un gran bel percorso. Abbiamo iniziato bene già dal primo match, dal primo turno di qualificazioni. Siamo arrivati qui con buone aspettative, buona fiducia, eravamo positivi di poter far bene. Come ho sempre detto, stavo lavorando bene già da tanto tempo. Anche la settimana in Polonia era stata importante per il ritorno sul cemento e quindi sono molto contento di questi match che ho giocato. Anche oggi sicuramente ho preso tanto e prenderò tanto da questa partita e sono comunque contento di quello che sono riuscito a mettere in campo”.

Sullo US Open come possibile punto di svolta da cui iniziare una seconda fase di carriera diversa: “Ho molta fiducia nel continuare su questa strada e cercare di alzare sempre di più l’asticella. Essere qui e vedere i giocatori di alta classifica da così vicino mi dà tanto, mi dà tante informazioni da prendere per continuare a lavorare sulla buona strada e quindi cercherò di affermarmi sempre di più al più alto livello possibile”.

Sulla differenza del livello di gioco con un tennista da tempo in top ten: “Sicuramente ho visto che, come tanti altri giocatori della sua classifica, nei momenti più di tensione, quelli che contano, riesce a imprimere molto bene le sue giocate, i suoi fondamentali, già a partire dal servizio, e quindi a iniziare lo scambio in attacco, in maniera offensiva. E da fondo campo riesce a fare molto bene le giocate, anche senza prendere eccessivi rischi, ma essendo comunque molto preciso e sicuro delle sue giocate, senza eccedere in cose fuori portata”.

Sulla presenza di un click sul piano mentale: “La fiducia di poter mettere tante partite di buon livello una dopo l’altra. Magari prima c’era un po’ meno continuità: c’era qualche buon risultato, però era una cosa più sporadica. Magari c’era una buona partita vinta e poi in quella successiva facevo un pochino fatica. Invece, da inizio anno si è riusciti a mettere insieme tante partite una dopo l’altra e quindi quello mi ha dato sicuramente tanta confidenza e fiducia per continuare. Sono riuscito sempre di più a esprimere con continuità, match dopo match, il mio livello”.

Sulla struttura delle prossime tappe del proprio programma: “Continuerà abbastanza sulla strada che ci eravamo detti. Da una parte, il fatto di aver messo insieme un po’ di match ci lascerà un pochino più tranquilli nel lavorare, nel prenderci anche qualche settimana per continuare a spingere con il lavoro, perché comunque a questo punto della stagione di tornei e partite ne ho giocati tanti. Sappiamo quindi che possiamo essere un pochino più sereni sulla programmazione, senza bisogno di rincorrere nulla o di metterci fretta. Manterremo circa la stessa linea, però con qualche settimana in cui inseriremo ancora lavoro”.