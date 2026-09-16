GTWC Europe, Porsche insegue BMW nella penultima tappa Sprint di Zandvoort

Torna protagonista questo fine settimana il GT World Challenge Europe Powered by AWS per il penultimo round della Sprint Cup. La lotta per il titolo è più che mai incerta e nelle prossime quattro gare tra Zandvoort e Valencia tutto può succedere.

La BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde/Charles Weerts ha perso terreno a Magny-Cours, ma resta comunque in cima alla graduatoria. Il sudafriano ed il belga hanno 49.5 punti contro i 47p della Porsche n. 80 Lionspeed GP di Bastian Buus/Ricardo Feller, vincitori dell’ultima corsa disputata.

Seguono nell’ordine la Mercedes n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella (44.5p) e la Ferrari n. 50 AF Corse di Thomas Neubauer/Arthur Leclerc (41p), rispettivamente a segno nella race-1 di Magny-Cours e nella prima competizione di Brands Hatch.

Matematicamente sono ancora in lotta anche Maro Engel e Lucas Auer, campioni GTWC Europe Endurance Cup con la Mercedes n. 48 Winward Racing. Il binomio attende però la decisione della corte belga in merito alla race-2 di Misano, l’AMG GT3 EVO citata è stata fatti estromessa dalla graduatoria per un cuscinetto non regolare.

Oltre alla Ferrari n. 50 di Leclerc, unico contentente per il campionato visto il recente infortunio alla clavicola da parte di Neubauer, attenzione come sempre alla BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi/Max Hesse. L’italiano ed il tedesco inseguono la prima affermazione del 2026 dopo una serie di buone prestazioni tra Misano e non solo.

Il weekend sarà composto come sempre da due competizioni di sessanta minuti con cambio pilota obbligatorio. La sfide oltre alle qualifiche sono diffuse su YouTube gratuitamente sul canale ufficiale della serie ‘GT World’.