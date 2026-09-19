GTWC Europe, Porsche in pole per race-1 a Zandvoort

Porsche firma la pole per la race-1 di Zandvoort del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il marchio tedesco torna d avanti a tutti per la terza volta in stagione, questa volta con la 992 GT3-R EVO n. 2 Boutsen VDS di Morris Schuring.

Il padrone di casa, molto competitivo anche ieri nelle prove libere, ha battuto la McLaren n. 58 Garage 59 di Tom Fleming e la Ferrari n. 51 AF Corse di Tommaso Mosca, entrambi regolarmente presenti nella Gold Cup.

Seguono nella classifica assoluta Eddie Cheever ed Augusto Farfus, rispettivamente in prima e seconda posizione in Bronze Cup con la Porsche n. 93 Temesta Racing e la BMW n. 911 Paradine Competition.

Bastian Buus (Lionspeed GP Porsche n. 80) è il migliore in griglia tra coloro che sono in lotta per il campionato con l’ottavo tempo assoluto. Lontano tutti gli altri con il 20mo posto per la Mercedes n. 48 Winward Racing di Lucas Auer, il 27mo dell’AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella e soprattutto la 33ma della BMW n. 32 WRT di Charles Weerts.

L’auto di Vincent Vosse, leader del campionato, ha regolato l’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport di Jamie Day (Silver Cup) e la M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Valentino Rossi. Si difende invece la Ferrari 296 GT3 EVO n. 50 AF Corse di Thomas Neubauer, pienamente in bagarre per il successo finale con Arthur Leclerc.