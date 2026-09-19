GTWC Europe, McLaren batte Porsche nella race-1 di Zandvoort

Prima gioia nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup 2026 nella race-1 di Zandvoort per McLaren con Tom Fleming/Louis Prette. Il britannico ed il monegasco festeggiano in Olanda regolando la Porsche n. 2 Boutsen VDS di Dorian Boccolacci/Morris Schuring e la Ferrari n. 69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen/ Ben Green.

La 720S GT3 EVO n. 58, la prima auto presente in Gold Cup a conquistare anche la classifica assoluta, ha superato nelle fasi iniziali la 992 GT3-R EVO n. 2, in pole nella mattinata odierna dopo il best lap nella FP2 di ieri.

Dopo la sosta obbligatoria le posizioni sono rimaste cristallizzate, la Porsche di Dorian Boccolacci è rimasta alle spalle della McLaren di Louis Prette dopo una bella lotta anche in pit road.

Ben Green regala invece il terzo posto alla Ferrari 296 GT3 EVO n. 69 Emil Frey Racing dopo uno spettacolare doppio sorpasso alla Porsche n. 914 Razoon – more than racing di Simon Birch ed alla 992 GT3-R EVO n. 80 Lionspeed GP di Ricardo Feller.

L’ultimo citato, presente al traguardo davanti alla Mercedes n. 3 Verstappen Racing ed alla Ferrari n. 50 AF Corse, ottiene il primato in campionato grazie al ritiro della BMW n. 46 WRT di Kelvin van der Linde e Charles Weerts. Un problema tecnico ha limitato l’auto schierata dalla compagine belga, nuovament fuori dalla graduatoria come accaduto nella race-2 di Magny-Cours.

La squdra di Vincent Vosse festeggia in compenso il titolo Overall nel GTWC Europe Silver Cup per Matisse Lismont/ Ignacio Montenegro, nuovamente a segno nella propria classe dopo una prova semplicemente perfetta.

Lontano dai migliori Valentino Rossi e Max Hesse (WRT BMW n. 46), in crisi già durtante le qualifiche di questa mattina. Domani ci sarà in ogni caso una nuova chance per tutti i protagonisti, la seconda sfida sempre da sessanta minuti è infatti prevista alle 14.15.