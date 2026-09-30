GTWC Europe, finale Sprint a Barcellona. Ferrari e Valentino Rossi in lotta per il titolo

Weekend decisivo a Barcellona con la finale del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La nota pista iberica assegnerà il secondo titolo del 2026 dopo il trionfo con una gara d’anticipo nell’Endurance Cup per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Maro Engel, Lucas Auer e Luca Stolz.

Il primo ed il secondo citato, ad un passo dal trionfo nella classifica combinata (Endurance + Sprint), sono in lotta per il successo anche nella Sprint Cup che vede ben otto contendenti per la vittoria finale. Ricordiamo che sono 16.5 i punti in palio per ogni singola corsa oltre al bonus per la pole position, in Catalogna verranno disputate come sempre due competizioni e due distinte qualifiche.

Bastian Buus/Ricardo Feller (Lionspeed Porsche) sono in vetta al campionato con 59 punti dopo la tappa di Zandvoort. Seguono a 53 punti Daniel Juncadella (Verstappen Racing Mercedes) e Arthur Leclerc/Thomas Neubauer (AF Corse Ferrari), mentre dobbiamo scendere a 49.5 per trovare la BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde/Charles Weerts.

Auer ed Engel hanno 42 punti, mentre la Ferrari n. 69 Emil Frey Racing di Ben Green/Thierry Vermeulen ha 40 punti grazie al sigillo nella race-2 di Zandvoort. In lotta c’è anche Valentino Rossi con Max Hesse, la coppia n. 46 di WRT ha 32.5 punti all’attivo dopo quattro round.

Dorian Boccolacci con 26 punti e la Porsche n. 2 Boutsen VDS è infine l’ultimo che può sperare di trionfare sulla concorrenza. Ricordiamo che la graduatoria è da definire in seguito ad un ricorso presentato dalla già citata Mercedes n. 48 in merito ad una squalifica rimediata nella race-2 di Misano Adriatico.

L’eventuale rifiuto del ricorso costerebbe 9.5 punti alla coppia Engel/Auer e regalerebbe 2 importanti punti alla Ferrari n. 50 di Leclerc/Neubauer che quindi salirebbe automaticamente al secondo posto provvisorio in campionato.

Barcellona prende il posto di Valencia come sede della finale, lo scorso anno l’impianto iberico aveva ospitato la finale Endurance che nel 2026 si terrà per la prima volta a Portimao. Il prossimo anno, come già confermato, l’epilogo Sprint sarà a Budapest (Ungheria), mentre quello Endurance tornerà a pochi chilometri dal centro di Barcellona.