GTWC Europe, Ferrari in pole per gara-2 con Lappalainen

Emi Frey Racing e Konsta Lappalainen regalano a Ferrari la prima pole stagionale nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in vista della race-2 di questo pomeriggio a Zandvoort. Il giovane finnico, al volante insieme a Matteo Cairoli nel campionato SRO, ha regolato nei dieci minuti contro il cronometro la McLaren 720S GT3 EVO n. 58 Garage 59 di Louis Prette.

Il vincitore della corsa di ieri, regolarmente presente in Gold Cup, ha battuto la Ferrari n. 69 Emil Frey Racing di Ben Green e la BMW n. 46 WRT di Max Hesse. Il compagno di squadra di Valentino Rossi è riuscito ad inserirsi tra i migliori scavalcando nel finale la Ferrari n. 51 AF Corse di Mathias Zagazeta e la Porsche n. 80 Lionspeed GP di Ricardo Feller.

L’ultima auto citata ha perso la leadership provvisoria in campionato dopo aver ricevuto una squalifica al termine della race-1. Bastian Buus ha infatti allentato le cinture di sicurezza prima di fermarsi ai box, il danese che ha primeggiato nell’ultima 24h di Spa ha visto aggiungersi 29 secondi al proprio tempo complessivo.

Daniel Juncadella è automaticamente in vetta alla classifica con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing con 2.5 punti di margine nei confronti della BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde/Charles Weerts. Le due vetture partiranno rispettivamente in 15ma e 22ma piazza questo pomeriggio nella nuova competizione da sessanta minuti con pit stop obbligatorio.