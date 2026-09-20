GTWC Europe, Ferrari ed Emil Frey svettano nella race-2 di Zandvoort. 4° Rossi

Ferrari torna a vincere nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in occasione della race-2 di Zandvoort. La 296 GT3 EVO n. 69 di Emil Frey Racing si impone con Thierry Vermeulen/ Ben Green, la coppia ha preceduto la Porsche n. 80 Lionspeed GP di Bastian Buus/Ricardo Feller.

L’olandese ed il britannico hanno fatto la differenza dopo aver superato l’auto gemella di Konsta Lappalainen/Matteo Cairoli. L’equipaggio n. 14 ha perso la posizione sulla Porsche n. 80 ai box, l’auto che ha vinto l’ultima 24h di Spa torna ufficialmente in cima al campionato.

Il marchio di Maranello ha ottenuto anche la quinta e la sesta piazza, rispettivamente con Arthur Leclerc/Thomas Neubauer (n. 50) e Tommaso Mosca/Mathias Zagazeta (n. 51). AF Corse festeggia in ogni caso l’affermazione in Gold Cup dopo risultato di ieri alle spalle della McLaren n. 58 Garage 59 di Tom Fleming/Louis Prette.

Ottimo quarto posto invece per la BMW n. 46 di Valentino Rossi/Max Hesse. Il ‘Dottore’ ha ereditato il volante dal compagno tedesco, la coppia non è però mai riuscita a lottare per un posto tra i primi tre dello schieramento.

La già citata Porsche n. 80 si presenterà alla finale di Barcellona di inizio ottobre con un minimo margine nei confronti della BMW n. 32 Team WRT, la Mercedes n. 3 Verstappen Racing, la Ferrari n. 50 AF Corse e l’AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing.