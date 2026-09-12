Griglia di partenza MotoGP, GP San Marino 2026: Bezzecchi in pole davanti a Marquez, Martin in seconda fila

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di San Marino: si è corso a Misano, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 13 settembre.

Pole position per Marco Bezzecchi con l’Aprilia, assieme a lui in prima fila gli spagnoli della Ducati Marc Marquez, secondo, e Fermin Aldeguer, terzo. In seconda fila Fabio Di Giannantonio con la Ducati, quarto, davanti a Jorge Martin con l’Aprilia, quinto, ed a Luca Marini con la Honda, sesto.

In terza fila lo spagnolo Pedro Acosta con la KTM, l’italiano Franco Morbidelli con la Ducati, e l’altro iberico Alex Marquez con la Ducati. In quarta fila lo spagnolo Raul Fernandez con l’Aprilia, il francese Johann Zarco con la Honda, e l’iberico Pol Espargarò con la KTM.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) (Q2)

2 Marc Marquez (Ducati) (Q2)

3 Fermin Aldeguer (Ducati) (Q2)

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) (Q2)

5 Jorge Martin (Aprilia) (Q2)

6 Luca Marini (Honda) (Q2)

7 Pedro Acosta (KTM) (Q2)

8 Franco Morbidelli (Ducati) (Q2)

9 Alex Marquez (Ducati) (Q2)

10 Raul Fernandez (Aprilia) (Q2)

11 Johann Zarco (Honda) (Q2)

12 Pol Espargaro (KTM) (Q2)

13 Fabio Quartararo (Yamaha) (Q1)

14 Francesco Bagnaia (Ducati) (Q1)

15 Diogo Moreira (Honda) (Q1)

16 Enea Bastianini (KTM) (Q1)

17 Joan Mir (Honda) (Q1)

18 Jack Miller (Yamaha) (Q1)

19 Brad Binder (KTM) (Q1)

20 Alex Rins (Yamaha) (Q1)

21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:29.982

2 Marc Marquez (Ducati) +0.198

3 Fermin Aldeguer (Ducati) +0.368

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +0.404

5 Jorge Martin (Aprilia) +0.587

6 Luca Marini (Honda) +0.627

7 Pedro Acosta (KTM) +0.658

8 Franco Morbidelli (Ducati) +0.661

9 Alex Marquez (Ducati) +0.714

10 Raul Fernandez (Aprilia) +0.871

11 Johann Zarco (Honda) +0.905

12 Pol Espargaro (KTM) +1.198

CLASSIFICA Q1 GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1 Raul Fernandez (Aprilia) 1:30.535

2 Fermin Aldeguer (Ducati) +0.042

3 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.264

4 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.381

5 Diogo Moreira (Honda) +0.431

6 Enea Bastianini (KTM) +0.578

7 Joan Mir (Honda) +0.614

8 Jack Miller (Yamaha) +0.878

9 Brad Binder (KTM) +1.017

10 Alex Rins (Yamaha) +1.058

11 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +1.729