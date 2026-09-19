Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2026: pole di Martin davanti a Marquez, è duello mondiale! Bezzecchi in seconda fila

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Austria 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Jorge Martin ha conquistato la pole position del GP d’Austria con il tempo di 1:27.917. Il pilota della Aprilia ha preceduto di quindici millesimi lo spagnolo Marc Marquez, che in sella alla sua Ducati ha dovuto cedere il passo: la grande sfida tra i due connazionali, appaiati in testa alla classifica generale, prosegue senza esclusione di colpi. Prima fila tutta iberica, visto che la terza piazzola sarà occupata da Pedro Acosta (KTM).

Marco Bezzecchi aprirà la seconda fila in sella alla Aprilia ufficiale, attardato di 178 millesimi dal compagno di squadra e chiamato alla rimonta in Stiria. Il centauro italiano si è lasciato alle spalle la Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Buona risalita di Francesco Bagnaia dopo le criticità riscontrate durante le prove libere del venerdì: ha superato il Q1 ed è settimo con l’altra Ducati ufficiale.

Alle spalle del ribattezzato Pecco, scatterà Fabio Di Giannantonio, ottavo con la Ducati VR46 a precedere la Yamaha di Fabio Quartararo e la Honda di Johann Zarco. Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Austria 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Spielberg.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Ai Ogura (Aprilia)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Francesco Bagnaia (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Johann Zarco (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12.Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Pol Espargarò (KTM)

15. Luca Marini (Honda)

16. Diogo Moreira (Honda)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Franco Morbidelli (Ducati)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Jack Miller (Yamaha)

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA MOTOGP 2026

Q2

Q1

1 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’28.753 6 8 317.1

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.753 6 7 314.4

3 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.871 8 8 0.118 0.118 311.6

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’28.972 3 8 0.219 0.101 314.4

5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.110 8 9 0.357 0.138 313.0

6 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’29.154 3 9 0.401 0.044 314.4

7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.165 6 9 0.412 0.011 317.1

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 1’29.442 9 9 0.689 0.277 314.4

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.554 6 8 0.801 0.112 314.4

10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.663 7 8 0.910 0.109 310.3

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.689 6 9 0.936 0.026 310.3

12 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.056 6 8 1.303 0.367 309.0