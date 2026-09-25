Griglia di partenza F1, GP Azerbaijan 2026: Russell inattaccabile, bene Leclerc, Antonelli in ottava fila!

Nelle qualifiche di oggi, venerdì 25 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP di Azerbaijan del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, sabato 26, il fine settimana azero con la gara su distanza classica, che sarà valida come quindicesimo round del calendario della F1.

Nella Q1 escono di scena le Audi si Gabriel Bortoleto, 17°, e Nico Hulkenberg, 18°, le Aston Martin di Fernando Alonso, 19°, e Lance Stroll, 22°, e le Cadillac di Sergio Perez, 20°, e Valtteri Bottas, 21°. Nella Q2 vengono eliminati Oliver Bearman con la Haas, 11°, Liam Lawson con la Racing Bulls, 12°, Alexander Albon con la Williams, 13°, Esteban Ocon con la Haas, 14°, Arvid Lindblad con la Racing Bulls, 15°, Kimi Antonelli con la Mercedes, 16°.

Nella Q3 pole position per il britannico George Russell con la Mercedes, davanti al monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, secondo, ed all’australiano Oscar Piastri con la McLaren, terzo. Quarto Isack Hadjar con la Red Bull, mentre in terza fila ci saranno i britannici Lando Norris, con la McLaren, quinto, e Lewis Hamilton, con la Ferrari, sesto. Quarta fila per Pierre Gasly con l’Alpine, settimo, e per il neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, infine quinta fila per lo spagnolo Carlos Sainz con la Williams, nono, e per Franco Colapinto con l’Alpine, decimo.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2026

1 George Russell (Mercedes) (Q3)

2 Charles Leclerc (Ferrari) (Q3)

3 Oscar Piastri (McLaren) (Q3)

4 Isack Hadjar (Red Bull Racing) (Q3)

5 Lando Norris (McLaren) (Q3)

6 Lewis Hamilton (Ferrari) (Q3)

7 Pierre Gasly (Alpine) (Q3)

8 Max Verstappen (Red Bull Racing) (Q3)

9 Carlos Sainz (Williams) (Q3)

10 Franco Colapinto (Alpine) (Q3)

11 Oliver Bearman (Haas F1 Team) (Q2)

12 Liam Lawson (Racing Bulls) (Q2)

13 Alexander Albon (Williams) (Q2)

14 Esteban Ocon (Haas F1 Team) (Q2)

15 Arvid Lindblad (Racing Bulls) (Q2)

16 Kimi Antonelli (Mercedes) (Q2)

17 Gabriel Bortoleto (Audi) (Q1)

18 Nico Hulkenberg (Audi) (Q1)

19 Fernando Alonso (Aston Martin) (Q1)

20 Sergio Perez (Cadillac) (Q1)

21 Valtteri Bottas (Cadillac) (Q1)

22 Lance Stroll (Aston Martin) (Q1)

CLASSIFICA Q3

1 George Russell (Mercedes) 1:42.526

2 Charles Leclerc (Ferrari) +0.837

3 Oscar Piastri (McLaren) +0.838

4 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.974

5 Lando Norris (McLaren) +1.146

6 Lewis Hamilton (Ferrari) +1.332

7 Pierre Gasly (Alpine) +1.521

8 Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.555

9 Carlos Sainz (Williams) +2.040

10 Franco Colapinto (Alpine) +2.437

CLASSIFICA Q2

1 George Russell (Mercedes) 1:43.462

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.244

3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.318

4 Oscar Piastri (McLaren) +0.352

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.418

6 Lando Norris (McLaren) +0.558

7 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.575

8 Pierre Gasly (Alpine) +0.644

9 Carlos Sainz (Williams) +1.167

10 Franco Colapinto (Alpine) +1.221

11 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.313

12 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.398

13 Alexander Albon (Williams) +1.539

14 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.554

15 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.644

16 Kimi Antonelli (Mercedes) nessun tempo

CLASSIFICA Q1

1 George Russell (Mercedes) 1:43.615

2 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.426

3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.546

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.645

5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.745

6 Pierre Gasly (Alpine) +0.874

7 Lando Norris (McLaren) +0.956

8 Oscar Piastri (McLaren) +1.399

9 Alexander Albon (Williams) +1.416

10 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.424

11 Carlos Sainz (Williams) +1.489

12 Franco Colapinto (Alpine) +1.491

13 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.613

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.766

15 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.866

16 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.920

17 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.184

18 Nico Hulkenberg (Audi) +2.305

19 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.978

20 Sergio Perez (Cadillac) +3.043

21 Valtteri Bottas (Cadillac) +3.532

22 Lance Stroll (Aston Martin) +3.722