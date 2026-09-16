Grand Prix de Wallonie femminile, Swinkels brucia Balsamo allo sprint. Borghesi e Gasparrini in Top 10

Era la conclusione più attesa alla vigilia ed ha finito per decidere la gara. L’olandese Karlijn Swinkels della UAE Team L’IMAD conquista in volata la quinta edizione del Lotto Grand Prix di Wallonie femminile, corsa in linea da Seraing a Namur di 127,4 chilometri.

L’atleta neerlandese, che festeggia la decima vittoria della sua carriera da professionista, lancia la sua inesorabile progressione nel finale e brucia allo sprint Elisa Balsamo della Lidl-Trek. Il podio di giornata si chiude con il terzo posto della francese Celia Gery della FDJ United – SUEZ, staccata di cinque secondi. L’ottimo risultato per i colori azzurri si completa con l’ottavo posto di Letizia Borghesi e il nono di Eleonora Camilla Gasparrini.

La corsa si movimenta fin dalle prime fasi. A venti chilometri dall’inizio attaccano in sei: la belga Marieke Meert della Lotto Intermarché Ladies, la francese Alison Avoine della Ma Petite Entreprise, la norvegese Camilla Rånes Bye e la finlandese Viivi Turpeinen del Minimax Cycling Team, l’olandese Rose Kloese della Carbonbike Giordana Sofré by Gen Z e la sua connazionale Zoë van Velzen del WV Schijndel.

Le fuggitive raggiungono un vantaggio massimo di 4’45’’, margine che il gruppo rosicchia gradualmente. A tredici chilometri dalla conclusione Turpeinen si stacca dalle compagne di avventura. Il plotone continua il suo lavoro e completa l’operazione ricongiungimento nelle fasi finali di gara. Tutti gli altri tentativi vengono annullati e la corsa si risolve in volata.