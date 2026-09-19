Gran Premio del Lazio 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sprinter favoriti in un finale mosso

Dopo un’attesa durata dodici anni, il Lazio torna al centro del calendario ciclistico italiano. Quest’oggi, sabato 19 settembre, andrà infatti in scena l’appuntamento con il Gran Premio del Lazio 2026, corsa che ha preso il posto del più conosciuto Giro del Lazio (la cui ultima edizione risale al 2014). La gara italiana, classificata UCI 1.1, toccherà tre province e si concluderà dopo 182,5 chilometri a Anguillara Sabazia.

Il percorso, con partenza da Fiuggi, non prevede tante difficoltà altimetriche e strizza l’occhio ai velocisti. In totale saranno venti le squadre al via, tre delle quali sono World Tour (Ineos, Jayco Alula, XDS Astana) e otto Professional. Tanti i possibili favoriti con un parterre di corridori di livello ed un arrivo incerto che assegnerà per la prima volta il nuovo trofeo.

PROGRAMMA

Sabato 19 settembre

GP del Lazio 2026 – Fiuggi-Anguillara Sabazia (182,5 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo stimato: 16.15

PERCORSO

Partenza da Fiuggi con un breve tratto in salita che porta a Ferentino. Da qui si affrontano dei chilometri pianeggianti attraversando Guidonia e Monterotondo. Poi si sale ancora prima di scendere verso il finale sul Lago di Bracciano. Il breve strappo porterà poi verso i chilometri finali con l’arrivo in volata che sembra essere la conclusione più idonea.

FAVORITI

L’attenzione è indubbiamente posta sul francese Dorian Godon (Ineos) che può sfruttare il finale mosso per un’azione solitaria. Altro nome caldo e di esperienza quello di Luke Plapp della Jayco Alula. In casa Italia gli occhi sono puntati su Andrea Vendrame (Jayco Alula) e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).

DOVE VEDERE IL GP DEL LAZIO 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai PlaySport 2 dalle 15.15, Discovery Plus, HBO MAX

Diretta Live testuale: OA Sport