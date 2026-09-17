Gran Premio del Lazio 2026: il percorso ai raggi X. Finale mosso con possibile volata

Il calendario ciclistico italiano prosegue nella sua ricca settimana. Sabato 19 settembre andrà infatti in scena il Gran Premio del Lazio 2026, corsa italiana che ha preso il posto del più conosciuto Giro del Lazio che per anni è stata una delle classiche autunnali. Il GP del Lazio (categoria UCI 1.1), arrivato alla dodicesima edizione, è inoltre inserito nella Coppa Italia delle Regioni 2026 ed assegnerà punti ai corridori in questa speciale classifica.

Saranno in totale 21 le squadre al via, tre di queste sono WorldTour (Inoes, Jayco Alula e XDS Astana). Il percorso ha una lunghezza totale di 182,3 chilometri con partenza da Fiuggi ed arrivo a Anguillara Sabazia. Dopo un breve tratto in salita si scende subito verso Ferentino per poi percorrere un lungo tratto pianeggiante passando per Guidonia e Monterotondo.

Il percorso non prevede particolari difficoltà altimetriche ed è stato costruito per favorire gli uomini veloci. L’ultima parte è costruita intorno al Lago di Bracciano con una serie di saliscendi finali che portano sul traguardo. Vedremo se alla fine prevarrà uno sprint ristretto oppure ci sarà un’azione decisiva da parte di uno dei favoriti.