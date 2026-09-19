Gran Premio del Lazio 2026, Dorian Godon trionfa allo sprint davanti agli italiani

Dopo averla cercata più volte nelle ultime settimane e sfiorata nel Giro d’Abruzzo, Dorian Godon riesce a sbloccarsi e trova la vittoria nel Gran Premio del Lazio. Si tratta del ventiduesimo successo in carriera per il francese della Netcompany INEOS, il sesto della sua stagione, riuscendo ad imporsi in volata sul traguardo di Anguillara Sabazia.

Perfetto lo sprint del transalpino, anche se partito molto lungo, riuscendo a battere un quartetto italiano. Al secondo posto si è classificato Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber) davanti ad Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta).

La fuga di giornata vede protagonisti Paul Conor (Vendèe U Primeo Energie), Hugo De La Calle e Carlos Garcia Pierna (Burgos Burpellet BH), Daniele Forlin (Movistar Team Academy), e Michael Belleri (Beltrami TSA Tre Colli). Gli attaccanti arrivano ad avere un vantaggio vicino ai quattro minuti, con Jayco AlUla e Netcompany INEOS che si alternano in testa al gruppo.

Gli attaccanti vengono ripresi e sullo strappo di Bracciano provano l’azione in tre: Nicola Conci (XDS Astana Team), proprio Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber) e Loris Delbove (TotalEnergies). I tre vengono nuovamente raggiunti e a quel punto ci prova Mathie Burgaudeau (TotalEnergies), ma anche il francese non può nulla.

Si arriva dunque alla volata. La Netcompany INEOS si mette in moto e lancia Godon. Il francese parte con uno sprint lunghissimo, ma riesce a resistere agli avversari. Godon si prende così la vittoria del GP Lazio davanti a Colnaghi, Vendrame, Oldani e Lonardi.