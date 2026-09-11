GP Quebec 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Antipasto di Mondiale in Canada

Primo antipasto di Mondiale in terra canadese: in scena oggi il GP Quebec, una delle classiche World Tour più interessanti nel finale di stagione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Il percorso misura 206 chilometri, con un circuito di 10,3 chilometri da ripetere per 20 volte e circa 2780 metri di dislivello complessivo. Il punto chiave è ancora una volta la Côte de la Montagne, inserita nella parte conclusiva di ogni tornata: sono 600 metri al 9% medio, con punte del 13%, dopo i quali la strada continua a salire per circa un chilometro al 3% fino al traguardo sull’Avenue George VI.

FAVORITI

Il parterre rende Québec una sorta di piccolo Mondiale anticipato. Il grande favorito è Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), che ha già messo nel mirino la rassegna iridata e trova un percorso particolarmente adatto alle proprie caratteristiche. Grande attenzione anche per il giovane Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), protagonista della stagione e pronto a confrontarsi con i migliori proprio in vista di Montréal, mentre Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) arriva al Canada reduce dal titolo mondiale nella mountain bike. Tra i più attesi non si può non citare anche il messicano Isaac del Toro. In casa Italia un paio di nomi interessanti in chiave manifestazione iridata e convocati ovviamente da Amadio: quelli di Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e di Alberto Bettiol (XDS Astana Team), terzo nella passata edizione.

PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre – Québec – Québec (206 km)

Orario di partenza: 17:00

Orario di arrivo: 22:30 circa

DOVE VEDERE IL GP QUEBEC 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport