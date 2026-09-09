GP Quebec 2026: il percorso ai raggi X. Circuito da affrontare 20 volte, presente la Côte de la Montagne

Con ancora la Vuelta da concludere, l’attenzione del ciclismo internazionale comincia a spostarsi verso il Canada. Saranno settimane importanti sul suolo canadese, con il culmine che arriverà con il Mondiale di Montreal domenica 27 settembre. Prima, però, ci sarà qualche antipasto della rassegna iridata, come il GP del Quebec, arrivato alla sua quindicesima edizione e che si correrà nella serata italiana di venerdì.

I corridori dovranno affrontare oltre duecento chilometri (206 per la precisione) con un dislivello complessivo di 2780 metri. Il percorso è caratterizzato da un circuito di 10,3 chilometri che dovrà essere ripetuto per 20 volte.

Il punto chiave del circuito del GP del Quebec sarà sicuramente la Côte de la Montagne, che si trova lungo la Rue du Fort. Uno strappo di 600 metri al 9%, che ha anche punte del 13%. Il perfetto trampolino di lancio per un possibile attacco, anche se poi subito dopo ci sarà un lungo falsopiano di poco più di un chilometro al 3%. Si arriverà cosi alla Avenue George VI dove ci sarà il traguardo.

Un parterre davvero fenomenale in questo GP del Quebec. Quasi un piccolo mondiale anticipato, visto che sono presenti davvero tanti dei possibili protagonisti della rassegna iridata. Grande attesa per il possibile duello tra il belga Remco Evenepoel ed il francese Paul Seixas, ma attenzione anche al britannico Tom Pidcock, mentre in casa Italia cerca il colpo Giulio Ciccone, che vuole prepararsi al meglio proprio per il Mondiale dove sarà probabilmente il capitano azzurro.