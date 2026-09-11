GP Montreal 2026: un vero e proprio pre Mondiale. Occhio ad Evenepoel, del Toro e Pidcock

Il Grand Prix Cycliste de Montréal 2026 si prepara a vivere la sua 15ª edizione, in programma domenica 13 settembre, e quest’anno assume un significato ancora più importante: la classica canadese sarà infatti uno degli ultimi grandi test in vista dei Mondiali, che si correranno sullo stesso terreno tra poco più di una settimana. Nata nel 2010 con il successo di Robert Gesink, la corsa è ormai uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario WorldTour. A difendere il successo dello scorso anno sarà Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG).

Il percorso 2026 misura 214,4 chilometri ed è composto da 16 giri di un circuito di 13,4 chilometri, con oltre 4300 metri di dislivello complessivo. La selezione arriverà attraverso una sequenza continua di strappi: si comincia con la Voie Camillien-Houde, 1,67 km al 7,4%, prima di affrontare la Côte de la Polytechnique, 780 metri al 6% con un tratto di 200 metri all’11%. Dopo la discesa arriva quindi l’Avenue Pagnuelo, 534 metri al 7,5%, seguita da un breve tratto pianeggiante e dalla discesa verso il rettilineo d’arrivo.

Il grande favorito è Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), che torna a gareggiare proprio in Canada con l’obiettivo di rifinire la condizione in vista del Mondiale. Il belga dovrà però fare i conti con Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), reduce dal podio al Tour de France e particolarmente adatto a un tracciato così duro, e con Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), arrivato in Canada in grande condizione dopo il successo ai Mondiali di mountain bike e il trionfo al GP Industria & Artigianato. Attenzione anche a Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), uno dei talenti più interessanti della nuova generazione.

Tra gli altri uomini da seguire ci sono Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), chiamato a difendere il titolo, Juan Ayuso e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Maxim Van Gils (Red Bull-BORA-hansgrohe).