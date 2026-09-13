GP Montreal 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Aperitivo di Mondiale, Evenepoel favorito

Un vero e proprio pre-Mondiale: a due settimane dalla manifestazione iridata ecco il GP Montreal 2026 giunto alla sua quindicesima edizione. Andiamo a scoprire la corsa con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DEL GP MONTREAL DALLE 16.15

PERCORSO

Il percorso misura 214,4 km, suddivisi in 16 giri di un circuito di 13,4 km, per oltre 4.300 metri di dislivello complessivo. Il circuito è caratterizzato da una sequenza di salite brevi ma impegnative: la principale è la Voie Camillien-Houde, 1,67 km al 7,4%, seguita dal Chemin de Polytechnique, 780 metri al 6% con un tratto al 11%, e dall’Avenue Pagnuelo, 534 metri al 7,5%. Dopo l’ultima difficoltà, il finale presenta un tratto in leggera salita verso l’arrivo su Avenue du Parc.

FAVORITI

Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) parte davanti a tutti dopo il successo al GP Québec e per caratteristiche sembra il corridore più adatto a un percorso così selettivo. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) e Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) sono le principali alternative, mentre Giulio Ciccone (Lidl-Trek) arriva dal secondo posto di Québec e ha dato segnali eccellenti in vista dei Mondiali. Da seguire anche Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

PROGRAMMA

Domenica 13 settembre – Montréal – Montréal (214,4 km)

Orario di partenza: 16:15

Orario di arrivo: 21:30 circa

DOVE VEDERE IL GP MONTREAL 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max, dalle 20.00 Eurosport 1 HD e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport