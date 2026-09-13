GP Montreal 2026: Isaac del Toro beffa Paul Seixas nell’antipasto di Mondiali

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) torna alla vittoria nel momento migliore e si lancia nel modo migliore verso i Mondiali di Montréal, dove il messicano sarà senza dubbio uno dei corridori da tenere maggiormente in considerazione per il successo iridato. Il GP Montréal rappresentava infatti un autentico antipasto della rassegna iridata, visto che la corsa si è disputata sullo stesso percorso che ospiterà la prova in linea dei Mondiali: un test particolarmente significativo per Del Toro, che oggi ha confermato di poter essere uno dei grandi protagonisti della sfida del 27 settembre.

La corsa si è accesa progressivamente sul selettivo circuito di Montréal, lungo 13,4 chilometri e ripetuto per sedici volte. Dopo una prima fase caratterizzata dalla fuga, il gruppo dei migliori si è ridotto giro dopo giro. Nel finale hanno provato a muoversi diversi big, fino alla selezione decisiva che ha portato davanti Del Toro, Seixas, Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Negli ultimi chilometri Seixas ha attaccato più volte, ma Del Toro ha sempre risposto con grande sicurezza. Il messicano ha poi gestito alla perfezione la volata, lanciandola ai 300 metri e senza concedere spazio al francese. Alle loro spalle McNulty e Simmons hanno fatto il vuoto per giocarsi il terzo posto, conquistato dallo statunitense.

Quinto Evenepoel, mentre Pidcock e Ciccone hanno chiuso rispettivamente sesto e settimo, a 36 secondi dal vincitore. Per l’azzurro si tratta di un’altra prestazione molto positiva dopo il secondo posto ottenuto al GP Québec.