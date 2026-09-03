GP Industria&Artigianato 2026: il percorso ai raggi X

Un calendario in costante evoluzione, la Vuelta è ancora in pieno svolgimento e si avvicina a grandi passi la rassegna iridata, arricchisce la fase finale dell’annata con il fitto programma delle tradizionali classiche italiane. Si corre domenica 6 settembre il GP Industria e Artigianato.

La storica corsa in linea, giunta alla quarantottesima edizione, è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. I corridori partecipanti si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno davanti a Christian Scaroni e a Davide Piganzoli.

Gli organizzatori hanno deciso di varare una versione più dura rispetto al recente passato che presenta una combinazione diversa per quanto concerne le asperità “classiche“. Si parte da Larciano e si ritorna a Larciano dopo aver completato un percorso di 196,5 chilometri.

I corridori si cimentano con un dislivello positivo di 2513 metri. A caratterizzare la gara sarà il circuito di San Baronto, al cui interno è inserita l’ascesa di Fornello da affrontare per quattro volte. L’ultima tornata propone invece il passaggio per Mungherino, ascesa più ripida e insidiosa.