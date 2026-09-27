Golf: Open d’Italia femminile a Casandra Alexander. Fanali e Zanusso terminano bene, nelle dieci

Finisce con la vittoria della favorita della vigilia l’Open d’Italia femminile. Il titolo va a Casandra Alexander, la sudafricana che entrava nella settimana del Golf Club Milano con i galloni di giocatrice da battere. E in effetti nessuna l’ha superata: -12 per lei nei tre giri dell’evento (67 68 69), fondamentalmente una performance costante che non lascia dubbi circa il suo stato di forma attuale.

Al secondo posto, con tre colpi di ritardo, la coppia formata dalla tedesca Sophie Hausmann e dall’americana Anna Morgan. Quarta l’inglese Cara Gainer a -8, poi quinta posizione per un quartetto composto dalla ceca Sara Kouskova, dalle svedesi Kajsa Arwefjall e Moa Folke, dalla tedesca Alexandra Forsterling.

Ma è nel terzetto al nono posto a -6 che si trovano le notizie più interessanti per quanto riguarda i colori italiani: assieme all’inglese Eleanor Givens ci sono Alessandra Fanali ed Anna Zanusso. Sia per l’una che per l’altra torneo tutto sommato regolare, e la top ten rappresenta senz’altro il risultato adeguato per un torneo che conferma diverse sensazioni positive per l’una e per l’altra.

Per quel che riguarda le altre italiane capaci di superare il taglio, 34° posto a -1 per Alessia Nobilio, 48° per Matilde Partele (scesa dopo un inizio davvero di prim’ordine) e per Francesca Fiorellini (bravissima a superare il taglio dopo un brutto primo giro).