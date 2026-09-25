Golf: in quattro al comando dopo il primo giro all’Open d’Italia femminile. Bene Fanali e Partele

Concluso il primo giro all’Open d’Italia femminile, e nella tre giorni di scena al Golf Club Milano, con Buccellati a far da sponsor all’evento, di materiale ce n’è tanto fin dalla vetta della classifica. Qui, infatti, le leader sono quattro: la finlandese Noora Kormulainen, la sudafricana Casandra Alexander, la ceca Patricie Mackova e la tedesca Alexandra Fosterling, tutte autrici di un -5 in questa prima delle tre giornate.

Alle loro spalle quarta da sola l’inglese Eleanor Givens, una delle principali protagoniste dell’anno sul Ladies European Tour, con lo score di -4, ma sono le italiane a farsi largo nel gruppo delle seste a -3. Di questo, infatti, fanno parte sia la numero 1 azzurra, Alessandra Fanali, che Matilde Partele, ventenne di Castelfranco Veneto dall’ottima carriera giovanile e che sta muovendo i primi passi nel mondo più vasto.

Con loro un gruppo particolarmente nutrito e, se vogliamo, anche titolato di giocatrici, che comprende la svedese Kajsa Arwefjall, le norvegesi Tina Mazarino e Dorthea Forbrigd, la slovena Pia Babnik, la francese Lois Lau, l’inglese Cara Gainer e l’austriaca Emma Spitz.

Tra i buoni risultati da segnalare anche il 19° posto di Emma Lundgren a -1, una bella partenza per la ventunenne di San Donà di Piave. Pari con il par, al 30° posto, Anna Zanusso e Roberta Liti, mentre si difende tutto sommato bene, nella giornata non semplice per molte, anche Alessia Nobilio, al 51° posto con +1 così come Maria Vittoria Corbi. Meno fortunate Angelica Moresco, Ginevra Tassoni Teg ed Erika De Martini, al 77° posto a +3, come pure Francesca Fiorellini, incappata in una giornata no e 92a a +4 al pari di Elena Verticchio. 113° posto a +6 per Stella Vittoria Colombo, 119° a +8 per Paris Appendino.