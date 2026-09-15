Golf, il ranking mondiale maschile aggiornato: Mazzoli il migliore italiano, nessun azzurro in top100

In una fase della stagione nella quale il ranking mondiale di golf, almeno nelle sue parti alte, è ragionevolmente fermo, e saranno Wentworth e pochi altri eventi a smuoverlo, andiamo a prendere visione di come stanno le cose sia al vertice che per quel che concerne i giocatori italiani.

La vetta è inevitabilmente appannaggio di Scottie Scheffler, che ormai è semplicemente il dominatore assoluto e non si vede chi, entro un anno, possa scalzarlo in qualsivoglia modo. Alle sue spalle, con la metà (sì: la metà) dei punti, c’è Rory McIlroy, a conferma del fatto che il nordirlandese ha comunque molto dalla propria parte e si è ripreso il suo posto tra i big per non abbandonarlo. Dietro di loro Cameron Young, Matt Fitzpatrick e Wyndham Clark, tre con cui la stagione è stata molto benevola visto che partivano ampiamente fuori dai 10. Il motivo delle scalate è presto detto: Young ha vinto il Players, Fitzpatrick vanta tre successi in stagione, Clark ha confermato di non essere one hit wonder e nei playoff della FedEx Cup ha fatto discrete faville. E, a seguire, un alternarsi di saliscendi in graduatoria tra Russell Henley, il vero e proprio uomo nuovo Chris Gotterup, l’inglese Tommy Fleetwood quasi “intruso” tra gli uomini a stelle e strisce, infine Sam Burns e Xander Schauffele.

In casa Italia, come noto, nessun top 100, per quanto la top 100 nel golf abbia un valore che deve giocoforza essere contemperato con il rendimento dei tornei e il valore, spesso non corrispondente alla reale forza degli eventi, assegnato in termini di classifica mondiale. Il numero 1 azzurro, a oggi, è Stefano Mazzoli, vittorioso poche settimane fa al Corales Puntacana con annesso pass annuale sul PGA Tour. Attualmente, però, il suo numero 214 è insidiato da chi, per costanza, è stato quasi sempre protagonista sul DP World Tour quest’anno, vale a dire Gregorio De Leo, autore peraltro di un grande quinto posto all’Irish Open. Nondimeno, da quelle parti, al 222° posto, c’è Francesco Laporta, che sta per buona misura confermando quanto di buono fatto registrare nel 2025 a questo punto dell’annata. 250°, ma avendo chiaramente beneficiato del ritorno sul DP World Tour quest’anno rispetto alla prospettiva PGA Tour, Francesco Molinari, mentre l’ultimo italiano nei 300, Guido Migliozzi, è 287° e vorrebbe qualcosa in più dalla stagione. Analogamente, Renato Paratore vorrebbe riuscire a essere più costante sugli interi tornei: è sceso dal 221° posto di inizio anno al 320° del ranking odierno, mentre Filippo Celli è 358°. Segnali di ripresa da Matteo Manassero, che ha perso parecchio terreno da inizio 2026, ma con il 14° posto all’Irish Open è rientrato nei 400, segnatamente al 375° posto.

Infine, non può e non deve essere preso in modo normale il 387° posto di Andrea Pavan. Questo, infatti, è figlio di un’anomalia statistica derivante da un fatto reale gravissimo: lo spaventoso incidente in Sudafrica che lo ha costretto a saltare tutto ciò che è intercorso da fine febbraio a oggi. A lui non si può che fare un prontissimo augurio di ritorno sui campi, perché ha ancora moltissimo da dare.

OWGR: LA TOP 10 DEL 14 SETTEMBRE

1 Scottie Scheffler (USA) 17.9896

2 Rory McIlroy (NIR) 8.7614

3 Cameron Young (USA) 7.5566

4 Matt Fitzpatrick (ENG) 6.8996

5 Wyndham Clark (USA) 6.7089

6 Russell Henley (USA) 5.5363

7 Chris Gotterup (USA) 5.4418

8 Tommy Fleetwood (ENG) 5.3503

9 Sam Burns (USA) 5.3462

10 Xander Schauffele (USA) 5.1750

OWGR: LA TOP 10 ITALIANA

214 Stefano Mazzoli (ITA) 0.7020

220 Gregorio De Leo (ITA) 0.6886

222 Francesco Laporta (ITA) 0.6854

250 Francesco Molinari (ITA) 0.6273

287 Guido Migliozzi (ITA) 0.5437

320 Renato Paratore (ITA) 0.4785

358 Filippo Celli (ITA) 0.4156

377 Matteo Manassero (ITA) 0.3989

387 Andrea Pavan (ITA) 0.3882

618 Andrea Romano (ITA) 0.2038