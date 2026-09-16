Golf: il PGA Tour riparte con il Biltmore Championship Asheville prima della Presidents Cup

Dopo oltre 80 anni si ritorna nella zona delle Blue Ridge Mountains, in North Carolina. E lo si fa per far ripartire con la FedEx Cup Fall del PGA Tour. Un’occasione importante, quella dell’edizione inaugurale del Biltmore Championship Asheville, perché tra le opportunità offerte c’è la corsa agli ultimi otto posti che, nel giro di dieci settimane, verranno assegnati per dare la carta piena sul circuito a stelle e strisce nel 2027.

Si gareggia a The Cliffs at Walnut Cove, e lo si fa anche con un occhio alla Presidents Cup, visto che due degli elementi che disputeranno la sfida USA-Resto del Mondo (eccetto Europa) andranno proprio a giocarsi le loro carte in questo evento. Si tratta di Jacob Bridgeman e Jackson Koivun. Il primo è stato davvero molto bravo nell’estate, fino ad entrare nel Tour Championship e meritandosi la chiamata con i galloni di putter di prima grandezza. Koivun, invece, arriva (anche) da un’annata da vincitore del 3M Open, che lo ha portato direttamente fino ai citati playoff della FedEx Cup.

Oltre a loro ci sono naturalmente altre questioni da tenere aperte. In casa europea occhi puntati su Rasmus Hojgaard, che sta giocando davvero bene sia di qua che di là dall’Oceano. E c’è anche un ulteriore passaggio verso la Presidents Cup. Avevamo parlato di due elementi, ma degli USA. Tra i rappresentanti del Resto del Mondo c’è il giapponese Ryo Hisatsune, dov’è entrato da scelta del capitano.

Il percorso ha anche una sua particolarità, nel senso che si trova intorno ai 670 metri sul livello del mare (che, per capirci, all’incirca sono gli stessi della capitale spagnola Madrid). Questo porterà a dover fare qualche conto diverso dal solito per quanto riguarda la lunghezza dei colpi e qualche effetto determinato dalla pura e semplice fisica. Siamo di fronte a un tipico percorso “alla Jack Nicklaus”, nel senso che è uno dei tanti suoi campi. Sono 900.000 i dollari che guadagnerà il vincitore su un montepremi complessivo di 5 milioni. Sempre per quel che concerne il futuro campione, egli avrà la possibilità di giocare Players e PGA Championship nel 2027.