Golf: ecco l’Open d’Italia femminile a Milano. Alessandra Fanali protagonista con altre 13 azzurre

Di scena nel fine settimana l’Open d’Italia femminile, sponsorizzato Buccellati: il Ladies European Tour ritrova la sua tappa italiana proprio nel momento in cui il golf tricolore ha le sue possibilità di farsi valere nel torneo nazionale, quello che cercherà di attrarre l’ambiente di Milano. Ma andiamo a scoprire il perché nel dettaglio, ricordando che si tratta dell’ultima tappa europea del LET prima dell’ultimo appuntamento, quello novembrino, in Andalusia.

Molto ampio il gruppo delle italiane: da amateur Francesca Fiorellini (che fu già terza assoluta nel 2024), Ginevra Tassoni Teg e Stella Vittoria Colombo, poi ci sono nel novero delle proette Matilde Partele, Maria Vittoria Corbi, Emma Lundgren, Paris Appendino, Angelica Moresco, Erika De Martini, Elena Verticchio. Questo per quel che riguarda gli inviti del torneo, perché nelle esenzioni normali troviamo Alessandra Fanali, Alessia Nobilio, Anna Zanusso e Roberta Liti: il totale è dunque di 14 giocatrici. Tra queste, ovviamente occhi puntati su Fanali che ha conquistato proprio nel fine settimana un brillante secondo posto al La Sella Open in Spagna, risultato che l’ha fatta rientrare nelle prime 200 del mondo (ora è numero 197).

Principale favorita è la sudafricana Cassandra Alexander, che è attualmente la leader dell’ordine di merito del Ladies European Tour per effetto di una costanza impressionante con tantissimi secondi posti e con la vittoria recente all’Irish Open. In gara altre sei vincitrici sul tour europeo in quest’annata: l’inglese Eleanor Givens, la finlandese Noora Komulainen, la thailandese Aunchisa Utama, la danese Smilla Tarning Soenderby, la francese Agathe Laisne e l’australiana Kelsey Bennett. Ma attenzione anche, tra le altre, alla tedesca Alexandra Fosterling, come pure alla svedese Kajsa Arwefjall e alla slovena Pia Babnik.

Si gioca al Golf Club Milano, un luogo decisamente non nuovo per l’Italia dei green. Qui, infatti, si sono disputate nove edizioni dell’Open d’Italia maschile. Siamo in particolare direttamente nel celebre Parco Reale di Monza, con 700 ettari di superficie.