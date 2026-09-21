Golf, Alessandra Fanali sfiora il successo in Spagna: è seconda al La Sella Open

Alessandra Fanali chiude il La Sella Open con un prestigioso secondo posto e una rimonta che, per lunghi tratti dell’ultimo giro, ha fatto pensare al colpo grosso. L’azzurra, punta del golf femminile nostrano, termina il torneo a 208 colpi, 8 sotto il par, al termine di tre round disputati sul percorso del La Sella Golf Resort, a Jesús Pobre-Dénia, in una competizione condizionata dal maltempo e accorciata da 72 a 54 buche.

Dopo un avvio già convincente, con un primo giro in 71 colpi e un secondo in 69, Fanali ha dato il meglio di sé proprio nel momento decisivo. Nel round finale ha firmato un 68 (-4) che le ha permesso di risalire la classifica fino a raggiungere la seconda posizione, condivisa con l’inglese Alice Hewson.

L’italiana è stata anche la prima delle inseguitrici a fissare il proprio punteggio finale in clubhouse. Un risultato che ha trasferito tutta la pressione sulle spalle di Charlotte Heath, leader della competizione e alla ricerca delle ultime certezze per difendere il vantaggio.

La sfida per il successo si è decisa soltanto sul green della 18. Heath, dopo aver giocato il secondo colpo in una posizione complicata sulla destra del green, ha trovato una soluzione di grande precisione con il pitch, lasciandosi una chance da circa tre metri. Il successivo putt per il birdie ha chiuso definitivamente i giochi: la ventiquattrenne inglese ha terminato a -10, con due colpi di margine sulla coppia Fanali-Hewson.

Per l’azzurra resta una prestazione di grande rilievo, costruita soprattutto attraverso la solidità dell’ultimo giro e una capacità di rimonta che le ha consentito di mettere seriamente in discussione la leadership nelle fasi conclusive. La piazza d’onore conquistata in Spagna rappresenta inoltre un risultato significativo nel percorso della golfista tricolore, arrivato alla vigilia di un altro appuntamento di primo piano sul calendario.

Buone indicazioni sono arrivate anche dalle altre italiane in gara. Alessia Nobilio e Anna Zanusso hanno concluso il torneo al 17° posto con un totale di -2. Zanusso, in particolare, era stata protagonista di un eccellente avvio, chiudendo in testa la classifica al termine della prima giornata.

Ora l’attenzione si sposta sul Bel Paese: dal 25 al 27 settembre, al Golf Club Milano nel Parco di Monza, è in programma il Buccellati Ladies Italian Open. Fanali ci arriva con una bella iniezione di fiducia.