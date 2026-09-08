Gli Slam abbandonano i cinque set? La provocazione dagli Australian Open: la possibile svolta totale nel tennis

Il tennis è nato con le partite su cinque set, con la necessità di vincere tre parziali per aggiudicarsi un incontro. Per i puristi del ribattezzato Sport del Diavolo, questo format di gioco è l’unica opzione contemplata e che merita considerazione, anche se nel panorama attuale viene adottata soltanto negli Slam. Soltanto nei quattro tornei più importanti del calendario internazionale (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) si gareggia con questo regolamento, mentre nelle altre competizioni (compresi i blasonati Masters 1000) si impiega il cosiddetto “due su tre”.

Anche i tornei del Grande Slam potrebbero però abbandonare i cinque set, un’ipotesi che sta già facendo tremare gli amanti del tennis e che pare decisamente concreta dopo le dichiarazioni rilasciate da Andrew Abdo, il nuovo amministratore delegato degli Australian Open: sul tavolo è stata messa l’ipotesi di sperimentare partite più brevi in determinati turni, con l’obiettivo (ormai comune a tante discipline) di conquistare l’attenzione delle nuove generazioni, abituate a fruire dell’intrattenimento in modo più immediato.

Durante la conferenza SporNXT tenuta a Melbourne, il CEO ha affermato testualmente: “Forse in futuro, nei tornei del Grande Slam, a seconda dei turni o della durata, non si giocherà al meglio di cinque set. Forse cambierà il sistema di punteggio“. Per ora non esiste alcun progetto confermato per trasformare il formato dei quattro tornei del Grande Slam. Tuttavia, il fatto che il massimo dirigente di Tennis Australia sollevi pubblicamente questa possibilità dimostra che c’è fermento. E se i quattro Slam si mettessero d’accordo…

Si è discusso delle semifinali dell’ultima edizione: 5 ore e 27 minuti per la vittoria di Carlos Alcaraz su Alexander Zverev, 4 ore e 9 minuto per l’affermazione di Novak Djokovic contro Jannik Sinner. Partite troppo lunghe, ma quella giornata è entrata nella storia e viene ricordata con affetto da tutti gli appassionati. Il risvolto economico è evidente: “Siamo nel settore dell’intrattenimento, occorre massimizzare i risultati commerciali“. Il paradosso è che fino a pochi mesi fa si discuteva sulla possibilità di portare gli incontri femminili sui cinque set…