Gli azzurri suonano la carica oltralpe. Al via l’Open di Francia a Le Golf National

Mentre oltreoceano si andrà disputando quella che sarà la 16esima edizione della Presidents Cup, sul DP World Tour si volerà in oltralpe per l‘Open di Francia sponsorizzato FedEx. Il torneo varrà 3,75 milioni di dollari e metterà sul piatto 5.000 punti per la Race to Dubai e 1.000 per la Ryder Cup. A difendere il titolo sui fairway del Le Golf National, campo che ha ospitato anche le Olimpiadi di Parigi 2024, sarà lo statunitense Michael Kim, vincitore qui l’anno scorso davanti a Elvis Smylie e Jeong Weon Ko.

L’evento, organizzato ormai da diversi anni sullo stesso percorso (nel 2025 si gioc tuttavia Saint-Nom-La-Breteche), è il più importante organizzato su territorio francese nonchè il più antico di tutta l’Europa continentale (fondato nel 1906) e vedrà la partecipazione di diversi tra i migliori giocatori del momento. Tra questi saranno sicuramente al via il francese Martin couvra e lo spagnolo Nacho Elvira insieme a Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland e Ludvig Aberg. Al via anche Eugenio chacarra e Matthieu Pavon (che giocheranno in partenza con Michael Kim), e Tommy Fleetwood e Ryan Gerard (fresco vincitore del BMW PGA Championshiop a Wentworth).

Tra i favoriti questa settimana alcuni azzurri che qui si sono distinti nel corso del tempo. A partire da Guido Migliozzi che vinse l’Open di Francia nel 2022 proprio qui e Francesco Laporta, compagno di partenza da giovedì di Migliozzi, che quest’anno ha già portato a casa due top 5 e un 2° posto. Con loro anche i connazionali Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli (in partenza con Marcus Armitage e Freddy Schott), Matteo Manassero, Gregorio De Leo e Renato Paratore.